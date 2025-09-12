Au moins 280 décès supplémentaires pendant les fortes chaleurs d'août

L'ESSENTIEL 41 départements, soit 40 % de la population résidente en France hexagonale, ont été touchés par la canicule du 8 au 19 août.

Au moins 280 décès en excès ont été estimés durant cette canicule dans les départements concernés.

Cette mortalité en excès n’est observée que chez les personnes âgées de 75 ans et plus.

La France a eu très chaud entre le 8 et 19 août avec des températures dépassant souvent le seuil des 40 °C. Et ce pic de chaleur n’a pas été sans conséquence. Selon le dernier rapport de Santé Publique France publié le 11 septembre, au moins 280 décès en excès sont survenus pendant cette période caniculaire.

Fortes chaleurs : les personnes âgées sont les premières victimes

Cette canicule du mois d'août a touché 41 départements du Sud-Ouest au Centre-Est pendant une durée moyenne de 5,4 jours (3 à 10 jours selon le département). Ainsi, 40 % de la population de l’Hexagone a fait face à de fortes températures. L’agence sanitaire précise que les 280 décès supplémentaires enregistrés à cette période concernent uniquement des seniors âgée de 75 ans et plus. Entre leur fragilité liée aux maladies chroniques, les effets des médicaments et une capacité de régulation de température corporelle amoindrie, les personnes âgées font, en effet, partie des profils à haut risque lors des épisodes de canicule.

Les régions où les excès de mortalité les plus importants ont été enregistrés sont la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur avec chacune au moins 90 décès en plus (+7,9 % et +7,7 % respectivement). "À la date d’arrêt des données, 2 régions ne présentaient pas d’excès de décès pendant les jours de canicule en sommant les départements concernés (Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire)", précisent les auteurs.

Canicule et décès : des chiffres plus complets à l’automne

Les équipes de Santé Publique France s'appuient sur les données de mortalité toutes causes issues des bureaux d’état-civil et transmises par l’Insee pour effectuer ses estimations du mois d'août. Elles indiquent que le bilan complet de l’été 2025 sera réalisé cet automne après la fin de la période de surveillance.

Toutefois, pour les auteurs, ces premiers chiffres montrent "l’importance de mettre en place des mesures de prévention pour diminuer l’impact de la chaleur, durant les canicules, mais aussi durant tout l’été, et la nécessité d’une stratégie d’adaptation au changement climatique renforcée, au niveau national et territorial".