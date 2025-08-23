Canicule : «286 passages aux urgences» en août

L'ESSENTIEL Entre le 11 et le 17 août, au maximum 286 passages aux urgences et 67 consultations SOS médecins tous âges ont été enregistrés.

Entre 120 et 170 personnes s’étant rendues aux urgences ont été hospitalisées.

Les augmentations sont plus marquées pour les personnes âgées de plus de 75 ans suivies par les 15-74 ans, principalement pour des hyperthermies/coup de chaleur dans cette classe d’âge.

Au début du mois d’août, la chaleur était présente en France. Entre le 8 et le 18 août, 87,3 % de la population hexagonale a été concernée par au moins un jour de vigilance orange, et 16,5 % par au moins un jour de vigilance rouge. "Par ailleurs, plusieurs départements des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Grand-Est et IdF ont connu des épisodes de pollution à l’ozone (dépassement persistant du seuil d’information et de recommandation et/ou du seuil d’alerte) concomitants aux épisodes de chaleur", indique Santé publique France.

Canicule : entre 120 et 170 passages aux urgences ont été suivis d’une hospitalisation

Dans un récent point sur la canicule, l’autorité sanitaire signale que le recours aux soins d’urgence, avec un focus sur des indicateurs spécifiques d’effets directs et rapides sur la santé (hyperthermie / coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie) apparaissant moins de 24 heures après une exposition à la chaleur estivale, a fortement augmenté.

Cela a été observé à partir du 8 août pour les passages aux urgences. Entre le 11 et 17 août, un pic a été enregistré, avec 237 à 286 passages par jour. "Environ 17 % concernaient des moins de 15 ans, et de 20 à 30% des 15-44 ans, des 45-64 ans, et des 65-74 ans. Les 15-44 ans étaient plus particulièrement concernés par les hyperthermies, et représentaient de 40 à 60 % de l’activité pour cette cause." Entre 120 et 170 des passages ont été suivis d’une hospitalisation. "Les personnes de 75 ans et plus représentaient environ 60 % des hospitalisations."

Même constat pour le nombre de consultations SOS Médecins qui a accru à partir du 9 août. Entre le 12 et le 17 août, il y avait entre 51 et 67 consultations par jour. Les coups de chaleur représentaient de 50 à 70 % des consultations. Depuis le 17 août, le nombre de passages aux urgences et de consultations SOS Médecins est en légère diminution.

La chaleur est un risque pour la santé

Face à ces données, Santé publique France rappelle la chaleur est un risque pour la santé, pour l’ensemble de la population. "L’exposition à la chaleur provoque aussi des atteintes cardiovasculaires, respiratoires, rénales, psychiatriques etc. (avec un effet pouvant perdurer dans les 3 à 10 jours suivant l’exposition) pouvant parfois conduire au décès. En termes d’impact sur la santé en population, il est important de noter que les tendances observées sur la morbidité ne prédisent pas celles sur la mortalité."