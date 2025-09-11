Douleur chronique : adopter une alimentation saine soulage les souffrances

L'ESSENTIEL L'amélioration de la qualité de l'alimentation atténue la gravité des douleurs chroniques.

Manger sainement peut réduire jusqu'à 50 % les douleurs musculo-squelettiques, selon l'étude.

Selon les chercheurs, cette amélioration n'était pas liée à la perte de poids, mais bien à la qualité du régime.

Alors qu’ils menaient des recherches sur l’impact sur la perte de poids, des chercheurs de l’université d’Australie du Sud ont remarqué qu’un régime équilibré ne permettait pas seulement de perdre de la graisse. Manger sainement réduit également les douleurs chroniques.

Leur découverte a été présentée dans la revue European Journal of Nutrition fin août.

Une alimentation saine réduit les douleurs musculo-squelettiques jusqu’à 50 %

Pour son étude, l’équipe avait réuni 104 adultes ayant des problèmes de poids. Il leur était demandé de réduire leur apport énergétique de 30 % pendant un trimestre en suivant les directives diététiques australiennes. Ces dernières sont similaires aux recommandations européennes. C’est-à-dire manger quotidiennement beaucoup de légumes (de différents types et couleurs), de fruits et de légumineuses. Lors du choix des produits céréaliers, privilégier les céréales complètes. Concernant l’apport en protéines, miser sur les viandes maigres et les volailles, le poisson, les œufs, le tofu, les noix et les graines ou encore les légumineuses/haricots. Consommer au moins un produit laitier par jour en privilégiant ceux faibles en matières grasses et boire beaucoup d’eau. Sans oublier, limiter les aliments contenant des graisses saturées, du sel ajouté, des sucres ajoutés ainsi que l'alcool.

Au terme des trois mois, les participants avaient amélioré la qualité de leur alimentation (grâce à la consommation de plus de fruits, de légumes, de céréales complètes et de viandes maigres/alternatives). Ils avaient également réduit leur consommation d’alcool et de produits transformés ou riches en sel/sucre. Et étonnamment, ce régime plus sain et équilibré s’accompagnait d’une diminution des douleurs chroniques.

Dans le détail, la qualité de leurs assiettes s’était améliorée de 22 %. La réduction de leurs souffrances musculo-squelettiques oscillait entre 50 % et 24 %. Les volontaires ont aussi indiqué avoir observé une diminution de l'intensité de leurs douleurs chroniques et ils vivaient mieux leur trouble.

Et si la plupart des patients avaient perdu environ 7 kg, l’analyse a montré que la baisse des souffrances était directement liée à l'amélioration de la qualité de leur alimentation, et non la perte de poids.

Bien manger pour réduire les douleurs

"Les douleurs musculo-squelettiques chroniques sont l'une des conditions les plus courantes et les plus invalidantes dans le monde. Bien que l'on pense souvent que l'excès de poids exerce une pression sur les articulations et déclenche la douleur, notre étude montre que ce que vous mangez peut influencer la douleur chronique", explique Sue Ward, chercheuse principale de l’étude, dans un communiqué.

Sa collègue Dr Alison Hill ajoute : "bien manger n'est pas seulement une question de prévention des maladies à long terme. Cela peut aussi avoir un impact immédiat et tangible sur la façon dont nous nous sentons au jour le jour… l'adoption d'une alimentation plus saine peut conduire à une réduction significative de la douleur qui améliore le bien-être général."