Condition physique : une alimentation saine équivaut à un exercice physique régulier

L'ESSENTIEL Un régime de type méditerranéen, composé d'aliments frais et entiers et d'un minimum d'aliments transformés, de viande rouge et d'alcool, est associé à un meilleure forme physique d’après des chercheurs.

En effet, manger sainement aurait le même impact sur la santé que faire 4.000 pas par jour.

Ce lien s’explique notamment par le fait que l’alimentation de qualité, au même titre que le sport, a un rôle bénéfique sur le métabolisme, l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans l'organisme.

Manger sainement aurait un effet similaire à celui de faire du sport ? Oui, si on en croit les résultats d’une étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology, un journal de la Société européenne de cardiologie (ESC).

Un régime alimentaire de qualité augmente la forme physique

D’après les chercheurs, une alimentation saine - de type méditerranéen qui fait la part belle aux végétaux, aux bons gras et aux aliments frais non transformés, équivaudrait à faire 4.000 pas de plus chaque jour en termes de bienfaits sur la santé. Ce nombre de pas correspond à marcher environ 3km.

Jusqu’à maintenant on savait qu’un régime alimentaire nutritif et de qualité était associé à de nombreux bienfaits pour la santé, mais on ne savait pas encore très bien s'il est également lié à la forme physique, expliquent les scientifiques.

Pour mener leurs travaux, ils se sont basés sur les données des 2.380 personnes ayant participé à l'étude Framingham Heart Study, qui analyse les schémas familiaux de maladies cardiovasculaires et autres.

Bien manger : le régime méditerranéen est la référence

L'âge moyen était de 54 ans et 54 % des participants étaient des femmes. Ils ont subi un test d'effort cardio-pulmonaire maximum sur un vélo pour mesurer le pic de “VO2”, qui indique la quantité d'oxygène utilisée au cours d'un exercice de la plus haute intensité possible.

Ils ont également rempli un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires afin d'évaluer la consommation de 126 aliments au cours de l'année écoulée, allant de "jamais" ou "moins d'une fois par mois" à "six portions ou plus par jour".

Un score élevé à ce questionnaire indiquait une alimentation de meilleure qualité mettant l'accent sur les légumes, les fruits, les céréales complètes, les noix, les légumineuses, le poisson et les graisses saines, et limitant la viande rouge et l'alcool. Cette alimentation est typique du régime méditerranéen, reconnu pour ses bienfaits sur la santé.

Comme le sport, l'alimentation a un impact important sur le métabolisme

Pour l'auteur de l'étude, le Dr Michael Mi, du Beth Israel Deaconess Medical Center, à Boston aux États-Unis, le constat est sans appel : "Chez les adultes d'âge moyen, des habitudes alimentaires saines sont fortement et favorablement associées à la forme physique, même après avoir pris en compte les niveaux d'activité habituels. La relation était similaire chez les femmes et les hommes, et plus prononcée chez les moins de 54 ans que chez les adultes plus âgés."

L’étude met également en lumière l’impact d’une alimentation de qualité sur les métabolites - des substances produites pendant la digestion et libérées dans le sang pendant l'exercice : "Une alimentation saine est associée à une meilleure santé métabolique, ce qui pourrait être un moyen d'améliorer la forme physique et la capacité à faire de l'exercice”, explique le Dr. Mi.