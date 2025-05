Douleur chronique : pourquoi les émotions positives peuvent la soulager

L'ESSENTIEL Les émotions positives peuvent atténuer la douleur chronique en agissant sur l’anxiété, la dépression et la régulation émotionnelle.

Une thérapie basée sur la pleine conscience et la gestion des émotions a montré des effets durables.

Six mois après le suivi de cette thérapie, les participants avaient une meilleure maîtrise de leurs émotions et une intensité de la douleur moins forte.

30 % des adultes souffrent de douleurs chroniques, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ces maux, qui durent ou récidivent depuis plus de trois mois et parfois pendant plusieurs années, impactent fortement le quotidien et la santé mentale. En effet, en plus des douleurs physiques, la chronicité des maux peut avoir des répercussions psychiques et psychologiques. "Les médecins demandent à la personne si elle se sent déprimée, anxieuse et si elle dort bien, indique le Vidal. L’identification de ces symptômes est fondamentale car ils peuvent aggraver la douleur et, si des symptômes sont présents, ils devront être traités si la douleur doit être traitée efficacement”.

Anxiété, dépression : "la douleur chronique a une dimension très émotionnelle"

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue JAMA Network Open, des chercheurs ont comparé l’efficacité des traitements contre les douleurs chroniques à une thérapie basée sur la pleine conscience, la maîtrise des émotions et la tolérance à la détresse. Celle-ci visait à remplacer les émotions négatives par celles positives. "La douleur chronique est plus qu’une expérience sensorielle, elle a une dimension très émotionnelle, explique Nell Norman-Nott, l’un des chercheurs, à New Scientist. D’ailleurs, chez environ 80 % des personnes qui vivent avec une douleur chronique, les niveaux d’anxiété et de dépression sont plus élevés”, comparativement au reste de la population. Les scientifiques ont identifié plusieurs caractéristiques négatives associées à la douleur chronique, notamment l’inquiétude, la colère et la difficulté à réguler ses émotions.

Moins de douleurs six mois après la fin de la thérapie

Lors de leur étude, ils ont recruté 89 volontaires, âgés de 26 à 77 ans et dont la majorité était des femmes. Tous souffraient de douleurs chroniques depuis 16 ans en moyenne. Les participants ont été divisés en deux groupes et ont bénéficié de deux prises en charge différentes pendant huit semaines : soit une thérapie basée sur la pleine conscience, la maîtrise des émotions et la tolérance à la détresse avec un thérapeute en ligne pour le premier groupe, soit des médicaments habituels contre la douleur pour le second.

Une semaine après la fin de cette prise en charge, les scientifiques ont noté des améliorations significatives dans le premier groupe concernant "la dysrégulation émotionnelle, la dépression, l’anxiété, les troubles du sommeil et le bien-être en général”, peut-on lire dans Cosmos. L’intensité de leur douleur avait aussi commencé à diminuer. Six mois plus tard, les bénéfices de cette thérapie semblaient durer : les volontaires rapportaient toujours une meilleure maîtrise de leurs émotions et une intensité de la douleur significativement moins forte.