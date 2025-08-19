Douleur chronique : la kétamine est-elle réellement efficace ?

L'ESSENTIEL Aucun bénéfice à court terme ou à moyen terme de la kétamine, administrée par voie intraveineuse, orale et topique, n’a été constaté pour traiter la douleur chronique.

En revanche, la prise de cet anesthésique est liée à un risque accru d'effets indésirables, tels que délires, confusion, paranoïa, nausées et vomissements.

"Nous devons veiller à ne pas nous précipiter vers une utilisation généralisée sans preuves solides", selon les scientifiques.

"La kétamine et d'autres antagonistes des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) sont utilisés pour traiter la douleur chronique, malgré des bénéfices et des risques incertains", selon des chercheurs australiens et britanniques. Dans une nouvelle étude, parue dans Cochrane Database of Systematic Reviews, ils ont voulu évaluer les avantages et les inconvénients de la kétamine, la mémantine, le dextrométhorphane, l'amantadine ou le magnésium par rapport à un placebo, aux soins habituels ou à d'autres médicaments. Pour cela, l’équipe a passé en revue 67 essais portant sur plus de 2.300 adultes souffrant de douleurs chroniques. "Nous avons exclu les recherches axées sur le cancer ou les maux de tête."

Douleur chronique : la kétamine n’est pas efficace et provoque des effets secondaires

Selon les résultats, il n'existe aucune preuve claire montrant que la kétamine administrée par voie intraveineuse réduit l'intensité de la douleur à court terme ou à moyen terme. Même constat pour la kétamine prise par voie orale. Enfin, les essais ne mettent en avant aucun bénéfice évident de la kétamine topique dans le traitement de la douleur chronique.

Les auteurs ont constaté que la kétamine intraveineuse et topique augmentaient le risque d’effets secondaires. "Les effets indésirables les plus fréquents observés étaient des effets psychotropes tels que des délires, du délire et de la paranoïa, ainsi que des nausées et des vomissements. Ces effets sont pénibles pour de nombreux patients. Les cliniciens tentent souvent d'équilibrer la dose pour soulager la douleur sans déclencher ces symptômes, mais cela n'est pas toujours possible", a signalé Michael Ferraro, auteur des travaux.

"Veiller à ne pas nous précipiter vers une utilisation généralisée sans preuves solides"

L’analyse n'a également trouvé aucune recherche faisant état de deux résultats clés : la question de savoir si la kétamine réduisait les symptômes dépressifs ou la consommation d'opioïdes. "Ce point est important, car la kétamine est souvent proposée aux patients présentant des symptômes dépressifs ou une tolérance aux opioïdes."

D’après les auteurs, ces données semblent être une bonne raison de faire preuve de prudence en clinique. "Nous avons constaté les effets néfastes que peut entraîner l'utilisation de médicaments développés pour la douleur aiguë et leur application à la douleur chronique. Les opioïdes en sont un parfait exemple. Nous observons désormais une tendance similaire avec la kétamine. Avec la lente diminution des prescriptions d'opioïdes, la demande d'alternatives augmente, mais nous devons veiller à ne pas nous précipiter vers une utilisation généralisée sans preuves solides", a conclu James McAuley, qui a participé à l’étude.