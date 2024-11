Dépression : comment la kétamine atténue les symptômes en quelques heures

L'ESSENTIEL L’étude montre que la kétamine se lie à des sites spécifiques des récepteurs NMDA dans le cerveau, augmentant temporairement l'activité cérébrale et soulageant rapidement les symptômes dépressifs.

À faible dose, elle agit sans bloquer complètement les récepteurs, ce qui explique son efficacité rapide et durable.

Cette avancée ouvre la voie à des alternatives thérapeutiques similaires, potentiellement administrables par voie orale et sans risque d'addiction, pour traiter la dépression et d'autres troubles mentaux.

Des neuroscientifiques de l'Université de Buffalo, aux Etats-Unis, viennent de franchir une étape clé pour comprendre comment la kétamine, administrée à faible dose, soulage rapidement la dépression. Leur étude, publiée dans la revue Molecular Psychiatry, dévoile le site de liaison spécifique de la kétamine sur les récepteurs NMDA (pour N-méthyl-D-aspartate), une catégorie de récepteurs cruciale pour les fonctions cognitives. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouveaux traitements contre la dépression et autres troubles cérébraux.

De l'anesthésique au traitement contre la dépression

Utilisée depuis les années 1960 comme anesthésique, la kétamine a révélé en 2000 un potentiel inédit pour traiter la dépression, même sévère. Contrairement aux antidépresseurs traditionnels qui demandent des semaines pour agir, la kétamine, même à faible dose, agit en quelques heures, offrant un soulagement immédiat qui dure plusieurs jours. Une caractéristique qui "sauve littéralement des vies", notamment celles de patients en pleine crise suicidaire, explique la professeure Gabriela Popescu, autrice principale de l’étude, dans un communiqué.

Jusqu'ici, les mécanismes d'action de la kétamine contre la dépression restaient flous. Les chercheurs de Buffalo ont découvert que la kétamine se lie à deux sites latéraux des récepteurs NMDA, sans bloquer totalement le courant électrique. Elle ralentit sélectivement les récepteurs NMDA actifs de longue durée, souvent en dehors des synapses, provoquant une hausse immédiate de la transmission excitatrice dans le cerveau. Ce processus, en stimulant la création de nouvelles synapses, permet de maintenir l'effet antidépresseur même après l'élimination de la kétamine par l'organisme.

Vers de nouvelles thérapies contre les troubles psychiatriques

Grâce aux simulations 3D du récepteur NMDA, les chercheurs ont identifié les résidus exacts auxquels la kétamine se lie. Ils ont ainsi confirmé qu'à faible dose, la kétamine se fixe aux sites latéraux des récepteurs, tandis qu'à dose anesthésique, elle bloque complètement le courant en se logeant dans le pore central des récepteurs. Cette découverte pourrait guider le développement de médicaments similaires, administrables oralement et dépourvus du potentiel addictif de la kétamine.

Les prochaines étapes consisteront à identifier des médicaments existants qui pourraient agir sur ces mêmes sites latéraux des récepteurs NMDA. Une fois trouvés, ils pourraient offrir des solutions rapides et durables pour les personnes atteintes de dépression, avec des effets secondaires réduits. Ces avancées placent donc la kétamine, et ses dérivés potentiels, comme des candidats prometteurs dans le traitement de troubles psychiatriques et neurologiques complexes.