Kétamine : regarder des images de personnes souriantes renforce l’effet antidépresseur

L'ESSENTIEL Une personne sur cinq a souffert ou souffrira d’une dépression au cours de sa vie.

Durant les premières heures suivant l’administration de la kétamine, les effets indésirables sont des hallucinations, des effets dissociatifs ou encore des troubles cardiovasculaires.

L’utilisation de la kétamine doit être réalisée en milieu hospitalier sous surveillance médicale.

Les traitements pour lutter contre la dépression sont efficaces dans 70 % des cas, selon l'Inserm. Il s’agit généralement de médicaments antidépresseurs, dont certains sont à base de kétamine, une molécule qui possède une activité antidépressive rapide et persistante pendant quelques jours. Elle est prescrite aux patients résistants aux traitements antidépresseurs classiques et/ou avec un risque suicidaire particulièrement élevé. En effet, 5 à 20 % des patients atteints de dépression se suicident, d'après l’Inserm.

L’effet de la kétamine renforcé par des images de personnes qui sourient

Selon une étude publiée dans la revue The American Journal of Psychiatry, il y aurait un moyen de renforcer l’effet antidépresseur de la kétamine chez les patients souffrant de dépression résistante au traitement : regarder des images de personnes qui sourient ! Lors de leurs expériences, les chercheurs ont utilisé un logiciel qui utilisait des mots et des images conçus pour renforcer l'estime de soi.

Mais pourquoi renforcer l’effet de la kétamine ? Le problème des traitements qui utilisent cette molécule est que les effets s’estompent au bout de quelques semaines. L’équipe de scientifiques a donc cherché un moyen d’améliorer son efficacité en l’associant à des thérapies numériques informatisées, via ce logiciel.

Moins de symptômes de la dépression grâce à des mots et des images positives

Dans le détail, les auteurs ont administré à 150 participants une injection de kétamine. À noter que tous souffraient initialement de dépression résistante au traitement. Dans un groupe, les scientifiques ont fait suivre aux volontaires huit formations sur ordinateur, de 20 minutes pendant quatre jours. Avec leur logiciel, les participants voyaient des mots positifs (doux, aimable, digne, etc) et des images de personnes qui souriaient. L’objectif était d’influencer la façon dont les patients se voyaient.

Résultat : au bout d’un mois, les personnes de ce groupe ont déclaré ressentir moins de symptômes de dépression pendant plus longtemps. En revanche, ceux qui n’avaient pas bénéficié du logiciel des chercheurs ou qui n’avaient pas eu d’injection de kétamine n’avaient observé une réduction de leurs symptômes.

Une méthode simple pour traiter les problèmes de santé mentale

Les auteurs en concluent donc que leur logiciel prolonge les effets antidépresseurs de la kétamine. "Cette intervention automatisée [avec le logiciel] est si simple qu'elle pourrait être utilisée pour traiter d’autres problèmes de santé mentale et elle pourrait être facilement individualisée pour répondre aux besoins réels d'un patient, explique Rebecca Price. Si jouer à des petits jeux numériques est ce qu'il faut pour maintenir une réponse [aux traitements] et bénéficier d’un mois supplémentaire de soulagement de la dépression, c'est déjà une amélioration". Désormais, les scientifiques mènent des chercheurs pour voir si leur méthode est aussi efficace en étant utilisée sur une tablette ou un smartphone. À terme, ils souhaitent élargir leur logiciel pour aider les patients ayant des pensées suicidaires, de l’anxiété voire, même, des troubles de l’alimentation.