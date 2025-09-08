Cet exercice des samouraïs renforce les muscles des jambes

L'ESSENTIEL Chaque année, les chutes provoquent plus de 100.000 hospitalisations et plus de 10.000 décès de personnes âgées.

La pratique du Rei-ho, l'étiquette suivie par les samouraïs, aiderait à renforcer les muscles des jambes, et notamment des genoux.

La force d'extension du genou est un élément clé de la mobilité et de l'autonomie des gens.

Avec leur armure, leur katana et leur code d’honneur strict, les samouraïs sont synonymes de force et de vivacité. Et selon l’université de Tōhoku, nous aurions tout intérêt à nous inspirer de ces guerriers japonais ayant évolué du 12e siècle jusqu’à la fin des années 1970 pour nous assurer des vieux jours en toute autonomie.

Les chercheurs ont découvert que la pratique du Rei-ho, l’étiquette qu’il fait suivre sur les Dojos, aide à renforcer les muscles des jambes, et ainsi réduire les risques de chutes chez les personnes âgées.

Rei-ho : des muscles du genou renforcés grâce aux exercices hérités des samouraïs

Remarquant que la sédentarité grandissante conduisait à faire de moins en moins appel aux muscles du bas du corps, les chercheurs japonais se sont demandés si l'on pouvait compenser ces pertes musculaires avec des exercices provenant du Rei-ho.

Pas de panique, il n'est pas question de sortir un sabre, de faire des bonds et encore moins des roulades. Le Rei-ho repose sur des mouvements lents, réfléchis et contrôlés, dont l’objectif est d’exprimer la politesse, la courtoisie, la maîtrise du corps et la conscience du moment présent. Ils sont notamment utilisés lors des saluts sur les dojos.

L’équipe a ainsi demandé à 17 volontaires de moins de 65 ans de faire des exercices de Rei-ho pendant 5 min au moins 4 jours par semaines durant 3 mois. L’un des mouvements demandés par exemple était semblable à des squats, mais il devait se faire lentement et avec le dos bien droit. Un groupe témoin devait de son côté poursuivre ses activités habituelles sans nouvel exercice.

Un trimestre après le début de l’expérience, l’ensemble des participants ont passé des tests sportifs. Le groupe Rei-ho a vu sa force d'extension des genoux progresser de 25,9 % en moyenne, contre seulement 2,5 % pour le groupe témoin.

"La force d'extension du genou – la force utilisée pour redresser les genoux – est une mesure clé de la mobilité et du fonctionnement quotidien", souligne Ayaka Ogasawara, première auteure de l'étude, dans un communiqué.

Chutes des personnes âgées : plus de 10.000 décès par an en France

Pour les chercheurs, leurs résultats, présentés en détail dans la revue le Tōhoku Journal of Experimental Medicine le 18 août 2025, suggèrent que le Rei-ho pourrait aider les personnes âgées à maintenir leur indépendance, en renforçant et entretenant les muscles de leurs membres inférieurs.

Ils notent également que ces exercices hérités des samouraïs présentent aussi l’avantage d’être peu chronophage (5 min par jour sont suffisantes pour tirer des bénéfices) et de ne nécessiter aucun équipement coûteux ou lourd.

Selon les autorités, les chutes des personnes âgées sont responsables chaque année en France de plus de 100.000 hospitalisations et plus de 10.000 décès. "C'est pourquoi il est si important que les interventions précoces cherchent à compenser l'affaiblissement musculaire qui arrive inévitablement à chacun d'entre nous à mesure que nous vieillissons", rappellent les scientifiques de l’université japonaise.