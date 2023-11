Cerveau : ce condiment japonais améliorerait la mémoire des personnes âgées

L'ESSENTIEL Dans le cadre de l’étude, 72 personnes âgées de 60 à 80 ans ont dû soit prendre un comprimé de wasabi, soit un comprimé placebo pendant 12 semaines.

La prise de comprimés de wasabi était associée à des améliorations de la mémoire à court et à long terme.

Les participants ayant reçu des comprimés de wasabi ont aussi obtenu de meilleurs résultats aux tests d'association.

Il donne du piquant aux plats. Le wasabi, qui est proposé sous la forme de pâte verte lors de la dégustation des sushis, est une plante qui pousse au Japon. Autrefois, elle était utilisée comme herbe médicinale grâce à ses propriétés antibactériennes. Récemment, des chercheurs japonais ont montré que ce condiment possédait des bienfaits sur la mémoire des personnes âgées.

Wasabi : son "principal composé bioactif a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires"

Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Nutrients. Les scientifiques se sont appuyées sur un constat fait dans d’autres recherches : les épices et les herbes ont des effets positifs sur la cognition. Ainsi, dans le cadre de leurs travaux, ils ont voulu analyser l’impact du wasabi sur les fonctions cognitives.

"Le principal composé bioactif du wasabi est le 6-MSITC (6 méthylsulfinyl hexyl isothiocyanate), qui a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les antioxydants et les anti-inflammatoires jouent un rôle important dans la santé cognitive. Par conséquent, le 6-MSITC devrait avoir des effets positifs sur les fonctions cognitives. Cela a été prouvé chez les adultes d'âge moyen. Cependant, il n'est pas certain que le 6-MSITC ait un effet positif sur les fonctions cognitives chez les adultes âgés de 60 ans et plus en bonne santé", a écrit l’équipe.

Afin de le savoir, les auteurs ont recruté 72 volontaires japonais âgés de 60 à 80 ans. Les personnes souffrant de maladies connues, de troubles mentaux, de problèmes de mémoire et celles qui prenaient certains médicaments ou buvaient beaucoup d’alcool ont été exclus des recherches. Les participants ont dû prendre soit un comprimé de wasabi (contenant 0,8 milligramme de 6-MSITC), soit un comprimé placebo, tous les soirs avant de se coucher, pendant 12 semaines. Chaque volontaire a également dû passer des tests cognitifs et de mémoire avant et après l’intervention.

Le wasabi, c’est bon pour la mémoire à court et à long terme

D’après les résultats, les seniors ayant pris les comprimés de wasabi présentaient des améliorations de la mémoire à court et à long terme. Les chercheurs ont aussi constaté que ceux qui avaient pris les comprimés de wasabi avaient obtenu de meilleurs résultats aux tests d'association, par exemple en associant des noms à des visages, ce qui est un problème courant chez les personnes âgées. En revanche, les participants ayant reçu un placebo n'ont montré aucune amélioration de leur mémoire.