Mémoire : pour la garder active, donnez-vous des objectifs

Trouver un but dans la vie n'est certainement pas facile. Sans partir dans des réflexions philosophiques, des chercheurs américains de l’université Florida State suggèrent que se donner des objectifs permet de garder une mémoire active. Ils ont présenté leurs résultats le 30 août dernier dans la revue Memory.

Ceux qui ont un but ont une meilleure mémoire objective

Concernant la vivacité et la cohérence de la mémoire, il n’y a rien de mieux que de se donner des buts à atteindre, notent les chercheurs. “Les souvenirs personnels remplissent des fonctions très importantes dans la vie de tous les jours, indique l'auteur principal de l'étude, Angelina Sutin. Ils nous aident à nous fixer des objectifs, à contrôler nos émotions et à créer une intimité avec les autres. Nous savons également que les personnes ayant une plus grande raison d'être réussissent mieux les tests de mémoire objectifs, comme la mémorisation d'une liste de mots.”

Dans cette étude, les chercheurs ont souhaité savoir avoir un but est associé à une plus grande qualité des souvenirs. Pour cela, ils ont recruté 800 participants à qui ils ont demandé de rendre compte de son objectif personnel. Ces derniers ont ensuite effectué une série de tests cognitifs en janvier et février 2020, juste avant le début de la pandémie. Puis, en juillet 2020, les chercheurs ont ramené tout le monde pour répondre à quelques questions sur leurs expériences pendant la pandémie.

Le but dans la vie conduit également à plus de positivité

Les participants ayant un but dans la vie ont rapporté avoir des souvenirs plus accessibles, cohérents et vivants que les autres. Ils ont également partagé plus de détails sensoriels, se sont rappelés de leurs souvenirs à la première personne et ont indiqué généralement plus de sentiments positifs que de négativité lorsqu'on leur demandait de se souvenir de quelque chose. Par ailleurs, les auteurs de l’étude notent que les symptômes dépressifs ont eu peu ou pas d'effet sur la capacité des participants à se souvenir.

“Les souvenirs aident les gens à maintenir leur bien-être, leurs liens sociaux et leur santé cognitive, a conclu Antonio Terracciano, co-auteur de l'étude. Cette recherche nous donne un meilleur aperçu des liens entre le sens du but et la richesse des souvenirs personnels. La vivacité de ces souvenirs et la façon dont ils s'intègrent dans un récit cohérent peuvent être une voie par laquelle le but mène à ces meilleurs résultats.”