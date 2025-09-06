Les couples ont tendance à être diagnostiqués avec les mêmes troubles mentaux

L'ESSENTIEL Dans une étude, une ressemblance psychiatrique a été observée chez les couples mariés pour neuf troubles mentaux.

Celle-ci semble constante et persiste d'une cohorte de naissance à l'autre pendant environ 90 ans.

Cette découverte ajoute une autre couche aux rôles de l’environnement génétique et du développement dans l’acquisition d’un trouble psychiatrique.

"Les similitudes de traits entre époux sont un facteur clé qui façonne le paysage des traits humains complexes. La force motrice derrière les corrélations conjugales peut augmenter la prévalence globale des troubles, influencer l'apparition de comorbidités et biaiser les estimations des architectures génétiques. Cependant, il existe un manque de recherches à grande échelle examinant les différences culturelles et les tendances générationnelles dans les corrélations conjugales pour les troubles psychiatriques", ont indiqué des chercheurs américains, taïwanais et danois. C’est pourquoi ces derniers ont mené une étude publiée dans la revue Nature Human Behaviour.

Dans le cadre des travaux, ces derniers ont quantifié les corrélations entre conjoints pour neuf troubles psychiatriques et testé la stabilité culturelle et générationnelle. Ils se sont concentrés sur trois cohortes comprenant environ cinq millions de couples à Taïwan, 571.534 couples au Danemark et 707.263 couples en Suède. Le nombre de cas dans les travaux variait de 1,4 million pour le trouble dépressif majeur à 31.195 pour l'anorexie mentale. Les changements générationnels à Taïwan pour les personnes nées après les années 1930 ont été pris en compte.

La majorité des troubles psychiatriques présentent des corrélations conjugales cohérentes

Selon les résultats, les associations entre conjoints pour neuf troubles psychiatriques sont constantes d'une culture à l'autre et persistantes au fil des générations. Dans le détail, chez les couples taïwanais, la ressemblance entre conjoints semblait positive pour les troubles mentaux. "Les estimations correspondaient aussi largement aux tendances des registres nordiques, à l'exception de l'anorexie mentale, du trouble obsessionnel compulsif et du trouble bipolaire, qui divergeaient selon les régions." Les tendances générationnelles à Taïwan ont révélé que les combinaisons de troubles liés à l'usage de plusieurs substances augmentaient, tandis que le trouble obsessionnel compulsif chez conjoints diminuait. Les troubles déficitaires de l'attention/hyperactivité ont fluctué sans tendance définie par l’analyse. Des changements similaires ont été observés chez les enfants. Le risque familial augmentait lorsque les deux parents partageaient un diagnostic de schizophrénie, de trouble dépressif majeur, de trouble bipolaire et de TOC.

"Des choix limités en matière de conjoint en raison de contraintes sociales"

Les auteurs ont déclaré que cette tendance à partager les mêmes troubles mentaux serait liée au fait que les couples vivent dans le même environnement après le mariage. Il est également possible que les patients soient attirés l’un vers l’autre en raison de certaines caractéristiques communes, telles qu’une meilleure écoute et compréhension de l’autre. "Il se peut que les patients atteints de troubles psychiatriques aient des choix limités en matière de conjoint en raison de contraintes sociales, ce qui augmente la probabilité qu'ils épousent des patients atteints de troubles psychiatriques", ont expliqué les scientifiques.