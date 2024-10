Couple : la taille du partenaire est un critère de choix important

L'ESSENTIEL Selon une étude, la taille d'une personne prédit la taille préférée de son partenaire.

Dans l'ensemble, les participants à l'étude préféraient des partenaires masculins plus grands que la moyenne et des partenaires féminines plus petites que la moyenne.

Les chercheurs ont également constaté une différence de taille du partenaire en fonction du désir d'une relation à plus ou moins long terme.

Nous ne savons pas exactement à quoi tient l’amour, cependant certains critères entrent en ligne de compte. En effet, des chercheurs ont étudié le rôle de la taille du partenaire sur la durée de la relation.

Couple : le critère de la taille répond à une logique

536 personnes venant du Canada, de Cuba, de Norvège et des États-Unis, ont participé à l’étude, publiée dans Frontiers in Psychology. La taille moyenne des hommes était de 178 cm et celle des femmes de 165 cm. Les auteurs de l'étude leur ont montré des dessins d’hommes et de femmes où leur taille était signalée.

Les participants ont été invités à indiquer la taille idéale d’un partenaire pour une relation à court terme ainsi que pour une relation à long terme. Conformément à la "norme de l'homme plus grand", les participants préféraient en moyenne des partenaires masculins plus grands que la moyenne et des partenaires féminines plus petites que la moyenne, exposent les chercheurs.

Effectivement, la taille d'une personne permet de prédire la taille qu'il préfère chez son partenaire : les individus plus grands ont tendance à préférer des partenaires plus grands et vice versa - un mécanisme dénommé l’accouplement assortatif, précisent les chercheurs.

Les hommes préfèrent les femmes qui sont sensiblement de leur taille pour une relation à long terme

Mais ce n’est pas tout : les chercheurs ont remarqué un lien entre la taille d'un partenaire potentiel et le souhait d’avoir une relation à court ou à long terme avec cette personne.

Plus étonnant encore, ce phénomène a été observé uniquement chez les hommes : "Les hommes plus grands préféraient les femmes relativement plus petites pour les relations à court terme que pour les relations à long terme", notent les chercheurs.

Les résultats de cette étude apportent des preuves que la taille est à prendre en compte et varie en fonction de la durée espérée de la relation, en plus des préférences pour des traits physiques comme le corps, le visage et la voix.