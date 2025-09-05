Björn Borg atteint d’un cancer de la prostate : quels sont les différents stades de la maladie ?

L'ESSENTIEL Le tennisman Björn Borg a révélé avoir été opéré pour un cancer de la prostate en 2024.

Ces derniers résultats sont bons.

Si le cancer de la prostate est découvert à un stade précoce, les chances de survie à 5 ans sont très élevées.

Le tennisman Björn Borg est atteint d’un cancer de la prostate. Le sportif qui a remporté 11 fois le Grand Chelem a révélé son diagnostic dans son autobiographie Heartbeats ("battements du cœur" en français) qui sortira le 18 septembre. Dans la présentation de son livre sur amazon.it, le vainqueur de Roland-Garros par 6 fois confie faire face à un nouveau défi, "le plus important, et pas encore terminé, contre un cancer".

Björn Borg : "tous les six mois, je dois faire des tests"

Le Suédois de 69 ans qui se faisait régulièrement dépisté pour le cancer de la prostate depuis plusieurs années, a appris en septembre 2023 que l’un de ses résultats était inquiétant. Des tests supplémentaires ont révélé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate "extrêmement agressive". Il a été opéré en février 2024 après plusieurs semaines d'attente "psychologiquement… très difficile, car qui sait ce qui va se passer ?", reconnaît-il.

Sa prise en charge a été efficace. Ces dernières analyses, réalisées en août dernier, sont bonnes. "Je n'ai rien en ce moment. Mais tous les six mois, je dois faire des tests. L'ensemble du processus n'est pas une chose amusante", explique Björn Borg dans une interview accordée à Associated Press.

Cancer de la prostate : les 4 stades de la maladie

Le cancer de la prostate est le cancer masculin le plus fréquent en France avec plus de 59.000 cas en 2018. "Le cancer de la prostate est majoritairement un cancer à évolution lente et reste longtemps localisé. C’est un cancer de bon, voire de très bon pronostic, avec un taux de survie à 5 ans élevé (93 % des hommes ayant eu un diagnostic de cancer de la prostate entre 2010 et 2015 sont en vie 5 ans après)", indique l’Assurance Maladie sur son site.

Toutefois, comme pour de très nombreux cancers, le pronostic dépend aussi du stade de la maladie au moment de sa découverte. Pour les cancers de la prostate de stade 1, la tumeur cancéreuse est localisée au niveau de l’organe prostatique. Elle est de petite taille n’occupant pas plus de la moitié d’un lobe de l’organe.

Au stade 2, la tumeur maligne est installée uniquement dans la prostate, également. En revanche, elle occupe l’ensemble d’un lobe de prostate (stade IIA) ou les deux lobes (stade IIB).

Les cancers de la prostate de stade 3 sont plus étendus. Ils peuvent s’être infiltrés dans les organes voisins comme la vessie ou le rectum. Par contre, les cellules cancéreuses n’ont envahi ni les ganglions lymphatiques, ni les organes plus éloignés comme les poumons, le foie ou les os.

Le stade 4 est le plus grave. La maladie s’est propagée dans les ganglions lymphatiques et des métastases se sont formées dans d’autres organes du corps.

Plus le stade est avancé, plus les chances de guérison sont faibles. En effet, si le taux de survie à 5 ans est proche des 100 % pour un cancer de la prostate de stade 1, celui d’un stade 4 tourne autour des 30 %. D’où l’importance d’effectuer les dépistages recommandés et de consulter au moindre doute. "Le truc, c’est qu’on ne remarque rien. On se sent bien, et puis soudain, ça arrive", comme le rappelle Björn Borg lors de l’évocation de son parcours médical.