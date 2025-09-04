Le jus de pomme est mauvais pour la santé de la bouche ?

L'ESSENTIEL Le jus de pomme modifie le taux de plusieurs protéines de la salive.

Ce qui perturbe temporairement le revêtement protecteur naturel de la bouche. Mais les effets commencent à s'estomper en 10 minutes.

Le jus de pomme est une boisson acide qui perturbe les propriétés lubrifiantes et protectrices de la salive. Ce qui conduit de nombreux professionnels de la santé bucco-dentaire à mettre en garde contre ce produit. Toutefois, une nouvelle étude montre que la bouche est loin d’être sans défense face à cette boisson. Les chercheurs de l’université assurent dans leur article publié dans la revue PLOS One que la salive nous protège bien mieux que prévu contre les effets néfastes du jus de pomme, si on suit certaines mesures d’hygiènes.

Santé bucco-dentaire : le jus de pomme attaque plusieurs protéines salivaires, mais pas longtemps

Pour étudier précisément les effets du jus de pomme sur la salive, l’équipe a demandé à 32 personnes en bonne santé de se rincer les dents avec la boisson pendant une minute. Des échantillons de salives ont ensuite été prélevés. Le même test a été fait après avec de l’eau.

Les analyses ont montré que le jus de pomme affecte certaines protéines présentes dans la salive. Les taux d’immunoglobulines, de cystatines et de l’anhydrase carbonique diminuent considérablement. Ce qui perturbe en partie l'effet protecteur de la salive. Par contre, les mucines – les principales protéines lubrifiantes qui créent un film glissant et protecteur sur les dents – restent stables. Autre constat : les défenses naturelles de la bouche rebondissent bien plus rapidement que l'on ne le pensait. Les effets néfastes de l'acidité du produit s'estompent en seulement 10 minutes.

"On pense depuis longtemps que le jus de pomme, comme d'autres boissons acides, nuit immédiatement à notre santé bucco-dentaire, y compris aux dents. Cependant, nos recherches montrent que la salive joue un rôle essentiel dans la protection et la réparation rapide de la bouche pour prévenir des dommages durables", souligne l’auteur principal Dr Mahdi Mutahar de l'Université de Portsmouth.

Mais cela n’a pas été la découverte la plus surprenante des chercheurs. Ils ont découvert que le rinçage de la bouche avec de l’eau du robinet causait plus de friction et de perturbation dans la bouche que le jus de pomme. “L'eau de Portsmouth que nous avons utilisée contient des minéraux qui semblent interférer avec les protéines lubrifiantes de la salive, plus que le jus de fruit”, ajoute l’expert. Par contre, le temps de récupération de la salive et des défenses immunitaires était beaucoup plus rapide qu’avec le jus de fruit.

Jus de pomme : comment bien protéger sa bouche de son acidité ?

Si l’étude tempère la nocivité du jus de pomme pour la bouche, elle ne doit pas conduire à en boire sans retenue. "Il est important de souligner qu'une exposition prolongée au jus de pomme – en le buvant à plusieurs reprises ou en ne se rinçant pas la bouche à l'eau après avoir pris une gorgée – peut avoir un effet négatif à long terme sur notre hygiène bucco-dentaire", prévient Dr Mutahar.

En effet, l’étude a entre autres mis en lumière un lien entre la consommation de jus de fruits et le système immunitaire buccal. "La diminution des protéines liées au système immunitaire suggère que ce que nous buvons ou mangeons pourrait influencer nos défenses immunitaires buccales, ce qui pourrait à son tour affecter le système immunitaire général", écrivent les auteurs dans leur communiqué.

Ils recommandent ainsi plusieurs mesures d’hygiène et bons gestes qui peuvent minimiser les effets négatifs de la boisson sur la salive (et par effet domino, la bouche, les dents et les gencives) :

Boire rapidement et éviter les petites gorgées : "N'exposez pas vos dents trop longtemps", conseille le Dr Mutahar. "Prenez votre jus de pomme assez rapidement plutôt que de le siroter constamment tout au long de la journée."

Rincer immédiatement la bouche avec de l’eau : Cela permet d’éliminer les acides persistants. "Ce qui est particulièrement important pour les boissons sucrées comme le jus de pomme, car le sucre est un facteur important de carie dentaire."

Utiliser une paille : cela réduit le contact entre la boisson acide et les dents.

Boire de l’eau entre deux verres de jus de pomme : si vous souhaitez boire un autre verre de jus de pomme, il est préférable de boire de l’eau avant. Cela permet à la salive d'agir et aux protéines essentielles de jouer un rôle tampon et protecteur.

Maintenant qu’ils ont mieux compris l’impact du jus de pomme sur la salive, les chercheurs prévoient de poursuivre leurs travaux pour étudier son effet sur les dents et faire de nouveaux tests avec différents types d’eau (par exemple désionisée).