Les enfants allaités jusqu’à 6 mois sont meilleurs à l’école

L'ESSENTIEL Les enfants allaités jusqu'à 6 mois ont un QI plus élevé que les autres enfants.

Ils ont également de meilleurs résultats en lecture et en mathématiques à l'école, et cela jusqu'à l'adolescence.

Les chercheurs estiment que l'allaitement maternel jusqu'à 6 mois devrait être recommandé en raison de ses futurs avantages neurocognitifs pour l'enfant.

Nutrition optimale, Immunité, effet protecteur contre l’obésité, le diabète et l’asthme… l’allaitement offre de nombreux bienfaits aux tout-petits. Et pas uniquement à court terme. Des chercheurs de l’université de Bristol révèlent que cette pratique booste aussi les performances cognitives des enfants jusqu’à la fin de l’adolescence.

Leurs travaux publiés dans la revue Nutrients fin août suggèrent que les bébés allaités jusqu’à six mois ont de meilleurs résultats à l’école et un score de QI plus élevé que les autres.

Allaitement à 6 mois : jusqu’à 5 points de QI en plus

Pour évaluer l’impact de l’allaitement sur les capacités cognitives des enfants à long terme, les chercheurs ont repris une étude longitudinale qui avait suivi plus de 14.500 femmes enceintes ayant accouché entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1993. Les parents ont rempli des questionnaires sur l’alimentation des nourrissons 4 semaines, 6 mois et 15 mois après la naissance. Des tests ainsi que des renseignements transmis par les parents ou les enseignants ont permis d’évaluer les capacités neurocognitives des jeunes participants de leur enfance jusqu’à l'adolescence.

Les analyses des données ont montré que 28,7 % des mamans allaitaient encore à 6 mois, 46,9 % avaient arrêté et 24,4 % ne l’avaient jamais fait. En se concentrant sur les petits allaités jusqu’à 6 mois, l’équipe a remarqué qu’ils présentaient un score plus élevé sur le niveau verbal que les autres à l'âge de 8 et 15 ans. Il en est de même avec le score de QI. En moyenne, ils avaient d'environ 4,1 à 5,1 points de plus que les enfants n’ayant pas été allaités jusqu’à 6 mois.

Un lien solide a également été mis en évidence entre les compétences de lecture et l’allaitement prolongé. Il en était de même pour l'utilisation de la langue anglaise (habileté à tenir une conversation). En revanche, l'association – bien que positive - était plus faible pour l’orthographe. De plus, les enfants allaités le premier semestre de leur vie semblent développer la “bosse des math”. Ils affichaient, en effet, de meilleurs résultats en mathématiques lors des évaluations nationales.

La recherche confirme un point étonnant soulevé dans des études précédentes : les bébés allaités sont plus susceptibles d’être droitiers en grandissant.

L’allaitement a des effets bénéfiques sur les capacités cognitives

Face à l’ensemble des résultats qu'ils ont obtenus, les chercheurs concluent que "l'allaitement pendant au moins 6 mois a des effets bénéfiques sur un certain nombre de résultats neurocognitifs qui sont susceptibles de jouer un rôle majeur dans le cours de la vie future de la progéniture".

Par conséquent, ils invitent les autorités sanitaires et médicales à recommander "l'allaitement maternel, en particulier jusqu'à 6 mois" pour leurs "futurs avantages neurocognitifs pour l'enfant".