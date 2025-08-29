Après une amputation, le corps n'oublie pas le membre perdu

L'ESSENTIEL Malgré l'opinion scientifique dominante, les cartes cérébrales ne seraient pas modifiées après une amputation.

Le cerveau "n'oublie" donc pas le membre perdu.

Cette découverte pourrait aider à améliorer le traitement des douleurs fantômes et à développer des prothèses robotiques.

Le cerveau abrite une carte du corps. Différentes régions cérébrales correspondent à différents membres. Ces “cartes” sont responsables du traitement des informations sensorielles comme le toucher, la température et la douleur, ainsi que le mouvement. Jusqu’à présent, les scientifiques avançaient que le cerveau se réorganise lors de la disparition d’un membre afin de compenser sa perte. Mais, les travaux, menés à l’University College London ainsi qu'aux universités de Cambridge et Pittsburg, mettent à mal cette hypothèse.

Ils ont découvert que le cerveau n'oublie pas le membre amputé. Un article a été publié dans la revue Nature Neuroscience le 21 aout 2025.

Amputation : la carte du corps resterait intacte

Pour mieux comprendre les implications cérébrales d’une amputation, l’équipe a suivi trois personnes qui devaient être amputées de la main prochainement. Avant leur opération, il a été demandé aux volontaires de bouger les cinq doigts de leurs mains alors qu’ils étaient dans une IRM ou encore de pincer leurs lèvres. Cet examen a permis d’établir les cartes cérébrales de ces parties du corps.

Trois mois et six mois après leur amputation, les participants sont retournés au laboratoire. Ils ont dû à nouveau pincer leurs lèvres et imaginer remuer les doigts tout en étant dans un scanner. Un participant a subi un IRM à nouveau 18 mois après la perte de sa main, tandis qu’un autre l'a refait cinq ans après.

L'analyse des images "avant" et "après" a révélé une "cohérence remarquable" dans les cartes cérébrales : même avec une main maintenant manquante, la région cérébrale correspondante s'activait d'une manière presque identique.

"En raison de nos travaux précédents, nous soupçonnions que les cartes cérébrales seraient largement inchangées, mais la mesure dans laquelle la carte du membre manquant restait intacte était à couper le souffle” le professeur Tamar Makin, auteur principal de l’étude. En tenant compte du fait que le cortex somatosensoriel est responsable de l'interprétation de ce qu'il se passe dans le corps, il semble étonnant qu'il ne semble pas savoir que la main n'est plus là."

L'examen des cartes cérébrales obtenues pour les lèvres a remis en cause d’autres connaissances. En effet, de précédentes études suggéraient que la carte corporelle se réorganisait de telle sorte que les régions voisines à celle du membre amputé “prennaient” son contrôle. Mais la zone cérébrale liée aux lèvres est, dans cette expérience, restée inchangée.

De plus, les représentations cérébrales ne semblent pas s’estomper dans le temps puisque des tests menés avec des personnes amputées depuis plus de 20 ans ont obtenu des résultats similaires.

Douleur fantôme, prothèse robotique : vers une amélioration du quotidien des amputés

Selon les chercheurs, leurs découvertes pourraient aider à améliorer le traitement de la douleur du membre fantôme, un phénomène qui peut affecter les personnes amputées. "Les approches actuelles se concentrent sur la restauration de la représentation du membre dans la carte du cerveau, mais les essais contrôlés randomisés visant à tester cette approche ont montré un succès limité : l’étude d’aujourd’hui suggère que cela est dû au fait que ces approches se concentrent sur le mauvais problème", expliquent-ils dans leur communiqué.

Elles pourraient également accélérer le développement d’interfaces neuronales pour les prothèses robotiques. “Comme les cartes cérébrales sont préservées, il devrait – en théorie - être possible de restaurer le mouvement d'un membre paralysé ou pour le cerveau de contrôler une prothèse”.