Amputés : des prothèses qui ressentent le chaud et le froid

L'ESSENTIEL Des chercheurs suisses ont mis au point un capteur sensoriel qui transmet la sensation de chaud et de froid des personnes amputées.

Ce dispositif, qui doit être intégré à une prothèse, détecte les informations thermiques sur l’objet touché, plus précisément sa conductivité thermique.

17 adultes ayant perdu un membre ont signalé avoir ressenti du chaud ou du froid dans leur membre fantôme après avoir touché un verre d’eau glacé.

En Suisse, des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ont développé une technologie permettant aux adultes amputés de retrouver la sensation de chaud et de froid dans leur membre fantôme. Ce dispositif, appelé "MiniTouch", se compose d’un capteur sensoriel qui doit être intégré à une prothèse, par exemple sur le doigt prothétique d’une personne ayant perdu un membre. Le capteur détecte les informations thermiques sur l’objet touché, plus précisément sa conductivité thermique. Si l'objet est métallique, il conduira plus de chaleur ou de froid que, par exemple, un objet en plastique.

"Ressentir la température est essentiel pour relayer des informations"

Un thermode (une sonde mesurant la sensibilité thermique d'un organisme) est en contact avec le moignon du patient. Il chauffe ou refroidit, en relayant le profil de température de l’objet touché par le capteur. "Ressentir la température est essentiel pour relayer des informations qui vont au-delà du toucher, elle conduit à de l’affection. Nous sommes des êtres humains et la chaleur y joue un rôle important", a expliqué Silvestro Micera, professeur à l’EPFL, dans un communiqué. "Il est particulièrement important que les sensations thermiques fantômes soient perçues par le patient comme similaires aux sensations thermiques ressenties par sa main intacte", a précisé Solaiman Shokur, neuroingénieur scientifique à l'EPFL.

Plus de la moitié des patients amputés ont ressenti le chaud ou le froid

Après avoir mis au point ce dispositif, les chercheurs ont voulu le tester. Pour cela, ils ont recruté 27 personnes amputées dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Science. Au total, 17 participants ont déclaré sentir du chaud ou du froid dans leur membre fantôme après avoir touché un verre d’eau glacé.

Francesca Rossi, une des volontaires, a confié se sentir "reconnectée à sa main manquante". "Quand je touche un objet avec ma main, je sens des picotements dans ma main manquante, ma main fantôme. Mais sentir la variation de température est une chose différente, quelque chose d’important… quelque chose de beau", a déclaré la patiente. Selon les auteurs, l’utilisation de ce dispositif qui procure une sensation thermique peut améliorer la qualité de vie des amputés de la main.