Amputation : il a failli perdre son pied à cause d'une cigarette électronique jetable

L'ESSENTIEL La cigarette électronique jetable, qu’Harley a piétiné, mesurait 10 cm de long.

"Le moment où le médecin m'a dit que je pouvais perdre mon pied était très stressant", a confié Harley.

La sortie entre amis de ce Britannique a viré au cauchemar. En octobre dernier, Harley Bennett, âgé de 13 ans, s’est baladé avec ses copains dans sa ville, plus précisément à Cirencester dans le comté de Gloucestershire, en Angleterre. Dans le métro, il aperçoit par terre une cigarette électronique jetable, plus communément appelée "Puff", de la marque Elf Bar. L’adolescent pensait pouvoir écraser l’objet. En le piétinant, ce dernier l’enfonce dans le haut de l’os de son talon. "Je n'ai pas réfléchi, je ne sais pas comment l'expliquer. Je l’ai juste écrasé et c'est allé directement dans mon pied. C'était très douloureux", a-t-il raconté au quotidien britannique Metro.

Cigarette électronique dans le pied : un risque d'amputation

Pendant qu’Harley Bennett souffrait, son ami a appelé la mère du jeune garçon, Samantha Robinson, qui s'est précipitée pour retrouver son fils et l'emmener à l'hôpital. Selon le journal, l’équipe médicale n’avait jamais fait face à ce type d’incident auparavant. "Toutes les infirmières ont demandé à voir les photos que j'avais prises parce qu'elles étaient abasourdies", a précisé la mère de l’adolescent. D’après les médecins, le haut de l'os du talon d’Harley s'est fissuré après une coupure nette de la chair.

Le lendemain de son hospitalisation, le jeune patient a subi une opération de deux heures et une greffe de peau, qui a échoué. "Deux semaines après l’intervention, le chirurgien a dit qu'il y avait de fortes chances d'infection et qu’il risquait de perdre son pied. (…) Il a prévenu qu'il y avait un risque qu'Harley doive être amputé", a expliqué Samantha Robinson.

Jeter correctement les cigarettes électroniques jetables

Après neuf semaines pendant lesquelles sa mère a changé ses bandages quotidiennement et a effectué des contrôles réguliers, Harley est désormais sur la voie de la guérison. Sa famille compte maintenant sensibiliser sur l'importance de se débarrasser correctement des cigarettes électroniques jetables après les avoir utilisées. Sur Facebook, la grand-mère du jeune patient a écrit : "Il portait des chaussures dont la semelle était très épaisse. La cigarette électronique est passée à travers, à travers une chaussette, à travers sa chair, jusqu'à l'os. C'est assez choquant".