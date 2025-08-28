Cancer du sein triple négatif : les bêtabloquants peuvent bloquer la progression de la maladie

L'ESSENTIEL Les bêtabloquants sont une option thérapeutique potentielle pour arrêter la progression du cancer du sein triple négatif.

Les chercheurs ont identifié un biomarqueur dans les marqueurs qui permet de savoir chez quelles patientes le médicament serait efficace.

Toutefois, d'autres études sont encore nécessaires.

Lors de précédents travaux, les chercheurs de Monash University avaient découvert que les bêtabloquants, médicaments ralentissant la fréquence cardiaque, avaient aussi la capacité d'empêcher le développement des métastases chez certaines patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif.

Toutefois, ils ne parvenaient pas à expliquer les mécanismes en jeu. Leur nouvelle étude permet de faire la lumière sur le lien entre les bêtabloquants et le ralentissement du cancer triple négatif. L’étude a été publiée dans la revue Science Signaling.

Cancer triple négatif et bêtabloquant : bloquer les effets du stress pour éviter les métastases

Dans une précédente étude, les chercheurs avaient mis en évidence que l’hormone du stress, baptisée noradrénaline, accélère la progression du cancer en activant le récepteur adréno bêta-2. Ils avaient également vu que les bêtabloquants – qui en plus de réduire le rythme cardiaque, bloquent les effets des hormones du stress – parvenaient à freiner la progression du cancer du sein triple négatif chez certaines malades.

Les nouveaux travaux révèlent que le récepteur adréno bêta-2 favorise le comportement invasif des cellules métastatiques de ces tumeurs mammaires très agressives en activant une boucle feedforward médiée par le messager AMPc et le calcium. Et en examinant plusieurs types de cellules cancéreuses, l’équipe a identifié le gène HOXC12 comme un élément clé de cette boucle. “L'analyse a montré que des niveaux élevés d'expression de HOXC12 chez les malades atteintes d’un cancer triple négatif étaient associés à une plus mauvaise survie globale”, précise l'auteure principale, la professeure agrégée Michelle Halls.

Cancer du sein : l’identification du rôle de HOXC12 pourrait améliorer la prise en charge

Face à ces résultats, l’équipe de Monash estime qu’il pourrait être intéressant de prescrire des bêta-bloquants aux malades atteintes d’un cancer triple négatif lors de leurs soins.

"Notre recherche collective suggère fortement que HOXC12 est un nouvel indicateur potentiel du moment où les patientes atteintes d'un cancer du sein triplement négatif pourraient répondre à des interventions ciblées par bêta-bloquant", ajoute Terrance Lam, premier auteur de l’étude dans un communiqué.

"En fin de compte, cette découverte passionnante pourrait ouvrir la voie à l'amélioration des résultats de survie chez les personnes atteintes d’un cancer du sein triple négatif lorsque HOXC12 s'avère être présent. Il s’agit d’un cancer agressif qui peut être particulièrement difficile à traiter et l'identification de nouvelles voies de traitement est importante. Nous pensons que d'autres études sont nécessaires de toute urgence pour déterminer si HOXC12 peut être utilisé pour identifier les patientes qui bénéficieront d'un traitement bêta-bloquant au moment du diagnostic et arrêteront la propagation de la tumeur, augmentant ainsi les taux de survie."