Cancer du sein triple négatif : un vaccin thérapeutique offre de meilleurs résultats que prévu

L'ESSENTIEL Le cancer du sein triple négatif concerne environ 9.000 femmes par an en France.

Cette forme de cancer est l’une des plus difficiles à traiter.

Des chercheurs ont mis au point un vaccin ayant une réponse immunitaire favorable contre le cancer du sein triple négatif.

Près de 60.000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année, d’après l’Institut Curie. 15 % de ces patientes sont atteintes par un cancer du sein triple négatif, une forme agressive de cancer. "Non sensible aux traitements hormonaux, ni à la thérapie ciblée anti-HER2 (…) : les trois quarts des patientes ne répondent pas au traitement", note l’organisme.

Cancer du sein triple négatif : un vaccin personnalisé pour chaque patiente

Dans une récente recherche, des scientifiques de l’université de Washington à Saint -Louis (États-Unis) ont dévoilé qu’un nouveau vaccin thérapeutique pourrait être efficace pour traiter le cancer du sein triple négatif. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue Genome Medicine.

Dans le cadre de l’essai clinique, 18 patientes atteintes d’un cancer du sein triple négatif qui ne s’était pas propagé ailleurs dans le corps, ont été recrutées. Ces femmes avaient déjà vécu une chimiothérapie associée à une intervention chirurgicale pour retirer leurs tumeurs du sein.

Les tissus tumoraux retirés pendant les opérations ont ensuite été analysés, afin d’identifier des mutations génétiques uniques dans les cellules cancéreuses des patientes. En fonction des mutations, l’équipe de recherche a élaboré un vaccin anticancéreux personnalisé pour chaque patiente.

Près de 14 patientes ont développé une réponse immunitaire au vaccin

Trois doses du vaccin ont été injectées aux patientes. Chaque système immunitaire a ainsi pu reconnaître les mutations clés dans leurs tumeurs du sein spécifiques et attaquer les cellules cancéreuses.

Selon les premiers résultats, 14 des 18 patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif ont développé une réponse immunitaire au vaccin. "Nous espérons être en mesure d'apporter de plus en plus ce type de technologie vaccinale à nos patients et d'aider à améliorer les résultats des traitements chez les patients atteints de cancers agressifs", ont noté les chercheurs. Ces derniers ont cependant indiqué que des essais cliniques plus importants sont nécessaires pour prouver l'efficacité du vaccin.