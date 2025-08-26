Si vous somnolez au cours de la journée, étudiez bien votre assiette

L'ESSENTIEL Plusieurs molécules sanguines, appelées métabolites, ont été liées un risque accru de somnolence diurne excessive.

La somnolence pourrait être influencée à la fois par des processus internes de l'organisme, comme les taux d'hormones, et par des facteurs externes comme l'alimentation, selon les chercheurs.

Les oméga-3 et oméga-6 sont liés à un risque moindre de somnolence.

Si vous avez les paupières lourdes en journée – et cela même si vous n’avez pas fait de nuit blanche – il pourrait être intéressant de faire attention au contenu de votre assiette.

En effet, une étude menée par des chercheurs du Mass General Brigham et Beth Israel Deaconess Medical Center indique que la somnolence diurne excessive pourrait être liée à la fois à la génétique et à l’alimentation. De plus, les oméga-3 et les oméga-6 pourraient aider à lutter contre ce trouble.

Les résultats ont été publiés dans la revue Lancet eBioMedicine le 19 août 2025.

Somnolence diurne excessive : 7 métabolites identifiés

Souhaitant mieux comprendre l’origine de la somnolence diurne excessive, l’équipe a analysé les échantillons sanguins de 6.000 participants ainsi que leurs réponses à un questionnaire évaluant la fréquence de leurs épisodes de somnolence en journée. Les scientifiques ont ainsi recueilli des données sur 877 métabolites, des molécules naturellement présentes dans l'organisme et influencées par l'alimentation et les hormones.

Les tests ont notamment mis en lumière sept métabolites associés au trouble du sommeil. Trois autres métabolites, variant selon le sexe des patients, ont aussi été repérés.

"Notre étude suggère que l'alimentation et la génétique pourraient jouer un rôle important dans la somnolence", ajoute l'auteur principal Tariq Faqui dans un communiqué. "À mesure que nous comprenons les mécanismes biologiques, nous commençons à comprendre comment et pourquoi la somnolence diurne excessive survient, les premiers signes d'une éventuelle maladie et ce que nous pouvons faire pour aider les patients", ajoute-t-il.

Les oméga-3 et oméga-6 luttent contre la somnolence

En étudiant les métabolites, les chercheurs ont également constaté que les acides gras oméga-3 (noix, l'huile de colza, de soja, de lin ou encore les poissons gras) et les oméga-6 (pignon de pin, graines de courges, pistache, l’huile de tournesol, de pépins de raisins, de sésame, œuf…) réduisaient les risques d’être fatigué en pleine journée.

À l’inverse, la tyramine – présente dans les aliments fermentés et trop mûrs - était liée à une somnolence diurne accrue, en particulier chez les hommes. Les métabolites des stéroïdes sexuels, comme la progestérone, étaient associées pour leur part à des processus liés au sommeil comme la production de mélatonines.

Pour les auteurs, leurs résultats suggèrent des cibles thérapeutiques potentielles pour le trouble du sommeil. Ainsi, “des modifications alimentaires ou des médicaments” découlant de ces découvertes pourraient améliorer le traitement.

Ils proposent également la tenue de nouvelles études "pour déterminer si des modifications alimentaires ou des compléments alimentaires peuvent contribuer à réduire la somnolence diurne". Ils ont par ailleurs identifié des métabolites inconnus qu'ils souhaitent "explorer plus en profondeur".