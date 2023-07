Oméga 3 et Oméga 6 : à quoi servent-ils ?

L'ESSENTIEL Les Oméga 3 et Oméga 6 ne sont pas synthétisés par l’organisme. Leur apport provient donc uniquement de l’alimentation.

Les Oméga 3 contribuent au développement et au fonctionnement du cerveau, du système nerveux et de la rétine.

On retrouve principalement les Oméga 6 dans les céréales, les graines, les fruits oléagineux et les légumineuses.

Les Oméga 3 et Oméga 6 sont des acides gras polyinsaturés, essentiels au bon fonctionnement du corps, mais qui ne sont pas synthétisés par l’organisme. Il est alors nécessaire de consommer des aliments qui en contiennent.

Les huiles et les poissons riches en Oméga 3

Au sein de l’organisme, les Oméga 3 participent au développement et au fonctionnement du cerveau, du système nerveux et de la rétine. D’après l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), ces acides gras ont également des effets positifs sur la santé cardiovasculaire. Ils permettraient notamment de réduire la pression artérielle et de diminuer la quantité de triglycérides dans le sang, qui peut contribuer au développement de pathologies cardiovasculaires lorsque ces lipides sont produits en excès.

On retrouve principalement les Oméga 3 dans les végétaux terrestres comme l’huile de colza, de soja ou de lin. Ces acides gras polyinsaturés peuvent aussi être présents dans les poissons gras. C’est notamment le cas du saumon, du thon, du maquereau, du hareng, de la sardine et des anchois.

Oméga 6 : où peut-on les trouver ?

Moins connus que les Oméga 3, les Oméga 6 ont pourtant une action protectrice sur le système cardiovasculaire et stimulante sur le système immunitaire. Ils favorisent également le processus de cicatrisation des plaies. Autre avantage de ces acides gras polyinsaturés ? Ils éliminent les imperfections et aident à avoir une jolie peau.

Les Oméga 6 sont majoritairement présents dans les céréales et les graines de pavot, de tournesol, de lin, de chia et de sésame. Les fruits oléagineux tels que les amandes, les cacahuètes ou les noisettes, ainsi que les légumineuses comme les pois chiches et les lentilles, renferment aussi ces acides gras. Comme pour les Oméga 3, l’huile de colza contient des Oméga 6.