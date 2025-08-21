Alzheimer : et les acides gras oméga-3 pouvaient protéger les femmes de la maladie ?

L'ESSENTIEL Le profil lipidique a révélé des modifications lipidiques associées à la maladie d'Alzheimer exclusivement chez les femmes.

Les patientes présentent moins de lipides hautement insaturés et plus de lipides saturés.

Les phospholipides insaturés ont un effet sur cette pathologie neurodégénérative indépendamment du cholestérol, des lipoprotéines de basse densité ou de l'apolipoprotéine B.

La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégénérative qui touche de manière disproportionnée les femmes. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Alzheimer's & Dementia, des chercheurs du King's College de Londres et de l'Université Queen Mary de Londres (Angleterre) ont voulu examiner les lipides spécifiques au sexe associés à cette maladie, qui se traduit par des troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples de la vie courante, de l'expression orale ou écrite, de l'orientation dans le temps et l'espace.

Alzheimer : moins de lipides insaturés mais plus de lipides saturés chez les femmes

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a prélevé des échantillons de plasma chez 841 personnes, dont 306 atteintes de la maladie d'Alzheimer, 165 souffrant de troubles cognitifs légers et 370 adultes en bonne santé sur le plan cognitif. Ensuite, elle a mesuré l'inflammation et les lésions cérébrales. Dans le détail, les scientifiques ont utilisé la spectrométrie de masse pour analyser les 700 lipides sanguins. Les lipides saturés sont généralement considérés comme des "mauvais" lipides, tandis que les lipides insaturés, qui contiennent parfois des acides gras oméga-3, sont généralement considérés comme "sains."

Les résultats ont montré une forte augmentation des lipides saturés, soit les "mauvais", chez les femmes atteintes de la maladie d'Alzheimer par rapport au groupe sain. Les lipides liés aux acides gras oméga-3 étaient les plus diminués dans le groupe souffrant de la maladie d'Alzheimer. "Les effets des phospholipides insaturés sur la maladie d’Alzheimer n'étaient pas médiés par le cholestérol, les lipoprotéines de basse densité ou l'apolipoprotéine B." Les auteurs n'ont constaté aucune différence significative dans la composition moléculaire des lipides chez les hommes atteints de la maladie d'Alzheimer par rapport à ceux en bonne santé, ce qui suggère que ces lipides, préservant la santé cérébrale, jouent un rôle différent dans la maladie selon le sexe.

Compléments alimentaires, alimentation… "Consommer des acides gras oméga-3"

"Notre étude suggère que les femmes devraient veiller à consommer des acides gras oméga-3, que ce soit par le biais de poissons gras ou de compléments alimentaires. Cependant, des essais cliniques sont nécessaires pour déterminer si une modification de la composition lipidique peut influencer l’évolution biologique de la maladie d’Alzheimer. Il s'agit notamment de comprendre les mécanismes à l'origine de cette différence et de déterminer si des changements de mode de vie, notamment alimentaires, pourraient y contribuer. De futures recherches devraient également être menées auprès d'une population plus diversifiée sur le plan ethnique afin de vérifier si le même effet est observé", ont conclu les chercheurs.