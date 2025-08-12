Alzheimer : un traitement non-pharmaceutique pourrait inverser le vieillissement du cerveau

L'ESSENTIEL Les taux de GTP dans les cellules diminuaient avec l'âge. Ce qui altère leur processus de nettoyage.

Des chercheurs ont découvert que l'administration de nicotinamide, une forme de vitamine B3, et de gallate d'épigallocatéchine, un antioxydant du thé vert, aide à restaurer le taux de GTP.

Cela pourrait être une voie thérapeutique non pharmaceutique pour traiter le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer.

Être capable de ralentir le vieillissement du cerveau et de réduire les risques de la maladie d’Alzheimer… de très nombreux chercheurs tentent d’atteindre cet objectif. Une équipe de l'Université de Californie à Irvine pourrait bien y être parvenue. Elle indique dans un article paru dans la revue GeroScience avoir identifié un traitement non-pharmaceutique qui “rajeunit” les cellules cérébrales et élimine l'accumulation de plaques de peptides amyloïdes bêta, un marqueur de la maladie d’Alzheimer.

Neurones vieillissants : la nicotinamide et un composant du thé vert les boostent

Pour cette expérience, les chercheurs se sont intéressés à deux composés naturels : la nicotinamide, une forme de vitamine B3, et le gallate d'épigallocatéchine, un puissant antioxydant présent dans le thé vert. Ils ont voulu déterminer l’effet de cette combinaison sur le taux de guanosine triphosphate (GTP) dans les cellules neuronales. En effet, ce dernier diminue avec l’âge, entraînant une altération de l'autophagie, le processus par lequel les cellules éliminent leurs composants endommagés.

Résultat du test en laboratoire : lorsque les neurones de souris âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ont été mis en contact pendant 24 heures avec de la nicotinamide et du gallate d'épigallocatéchine, leur taux de GTP a grimpé à des niveaux habituellement observés chez des cellules plus jeunes.

"Ce renouveau a déclenché une cascade de bénéfices : une amélioration du métabolisme énergétique, une activation des GTPases impliquées dans les échanges cellulaires (Rab7 et Arl8b) et une élimination efficace des plaques amyloïdes. Le stress oxydatif, autre facteur contribuant à la neurodégénérescence, a également été réduit", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Alzheimer : une nouvelle voie thérapeutique pour lutter contre le déclin cognitif

"Avec l'âge, le cerveau présente une baisse de l'énergie neuronale, ce qui limite la capacité à éliminer les protéines indésirables et les composants endommagés", explique Gregory Brewer, auteur principal et professeur adjoint de génie biomédical à l'UC Irvine. Or les résultats de ses travaux montrent que la prise de nicotinamide et de gallate d'épigallocatéchine, déjà disponibles sous forme de compléments alimentaires, aide à restaurer l’énergie des cellules, et par effet domino leur capacité de nettoyage.

Mais si l’étude met en lumière une nouvelle voie pour traiter le déclin cognitif lié à l'âge et la maladie d'Alzheimer, des travaux supplémentaires seront nécessaires, notamment pour trouver la meilleure façon d’administrer le traitement. "Un essai clinique récent impliquant des chercheurs de l’UC Irvine a montré que la nicotinamide orale n’était pas très efficace en raison de son inactivation dans la circulation sanguine", précise le scientifique.