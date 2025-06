Alzheimer : comment le régime MIND peut protéger votre cerveau

L'ESSENTIEL Adopter le régime MIND peut réduire le risque de démence de 25 %, même commencé tardivement.

Il met l’accent sur les aliments bons pour le cerveau : légumes verts, baies, noix, huile d’olive, poissons, légumineuses et céréales complètes.

D'autres études confirment les bienfaits du régime méditerranéen et alertent sur les dangers des aliments pro-inflammatoires.

Et s’il était possible de prévenir la maladie d’Alzheimer en modifiant simplement le contenu de notre assiette ? Une étude du Centre de cancérologie de l’Université d’Hawaï (Etats-Unis) vient de délivrer quelques réponses encourageantes. En s’appuyant sur les données de près de 93.000 adultes américains, les chercheurs ont analysé l’impact du régime MIND sur le déclin cognitif. Verdict : le fait d’adopter cette alimentation, même tardivement, réduit drastiquement le risque de démence.

Un régime entre méditerranéen et anticholestérol

Le régime MIND (pour Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) combine les principes du régime méditerranéen et du régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), préconisé contre l’hypertension artérielle. Il met l’accent sur les aliments bons pour le cerveau : légumes verts, baies, noix, huile d’olive, poissons, volaille, haricots, légumineuses et céréales complètes.

Parmi tous les volontaires, âgés de 45 à 75 ans au début de l’étude, plus de 21.000 ont développé une forme de démence au fil des années. L’évolution de leurs habitudes alimentaires a été suivie durant une décennie. Or, chez les participants qui ont consommé davantage d’aliments du régime MIND sur dix ans, le risque de démence a chuté de 25 %. L’effet s’est avéré encore plus marqué chez les personnes afro-américaines, latinos et caucasiennes, un peu moins chez celles d’origine asiatique et hawaiienne – ce qui pourrait s’expliquer par des pratiques alimentaires culturelles.

"Nos résultats confirment que les habitudes alimentaires saines, même adoptées plus tard dans la vie, peuvent prévenir l’Alzheimer et les démences associées", explique la professeure Song-Yi Park, autrice principale de l’étude. "Le message à retenir est encourageant : il n’est jamais trop tard pour changer. Manger plus d’aliments d’origine végétale et riches en nutriments peut protéger le cerveau."

Bannir les aliments pro-inflammatoires

Le régime méditerranéen, qui fait la part belle aux fruits et légumes, aux grains entiers et aux graisses saines, est également réputé pour protéger la santé du cerveau. Une étude britannique de 2023, basée sur les données de quelque 60.000 participants, confirme ses bienfaits : il réduirait le risque de démence de 23 %, même chez les personnes génétiquement prédisposées à ce type de pathologie.

À l’inverse, des chercheurs américains ont démontré, en 2024, qu’une alimentation pro-inflammatoire – riche en calories, graisses saturées et glucides transformés – augmente le risque de démence de plus de 80 % par rapport à une assiette anti-inflammatoire. Dans le détail, chaque point supplémentaire sur l’indice inflammatoire alimentaire accroît ce risque de plus de 20 %. "Cela reflète une alimentation qui favorise l’inflammation systémique, connue pour contribuer à la neurodégénérescence", concluaient les auteurs.