Alzheimer : la maladie pourrait être repérée dès 24 ans

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert des liens significatifs entre la cognition et certains facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer dès l'âge de 24 à 44 ans.

Il s'agissait de la santé cardiovasculaire, du profil ATN et de biomarqueurs immunitaires.

Mais le facteur de risque génétique APOE ne semblait pas affecter les participants à cet âge.

"La recherche sur les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer se concentrait sur les personnes âgées de 50 ans et plus", remarque Pr Allison Aiello de l'université Columbia. Mais après avoir travaillé sur le sujet, la scientifique assure que certains seraient en réalité présents bien plus tôt. C’est-à-dire entre 24 et 44 ans.

Cette découverte pourrait favoriser une prévention et une détection précoce de la pathologie neurodégénérative, d’après son étude publiée dans la revue The Lancet-Regional Health Americas.

Maladie d'alzheimer : des facteurs de risque et des biomarqueurs présents avant 40 ans

Pour cette recherche, l’équipe a repris les données de l'étude longitudinale nationale sur la santé des adolescents et des adultes, baptisée Add Health. Elle a commencé à suivre des jeunes tout au long de leur vie depuis 1994-1995. Les chercheurs ont notamment étudié les résultats des examens passés par 11.449 volontaires alors qu’ils étaient âgés de 24 à 34 ans puis de 34 à 44 ans. Des prises de sang avaient aussi été réalisées pour 4.507 d’entre eux.

Les données recueillies concernaient entre autres le score CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence of Dementia), qui couvre des facteurs tels que l'âge, l'éducation, le sexe, la pression artérielle systolique, l'indice de masse corporelle, le cholestérol, l'activité physique ainsi que la présence ou non de l'allèle de la variante génétique APOE ε4 (un facteur de risque génétique de la maladie d'Alzheimer). Des tests cognitifs avaient également été réalisés comme le rappel immédiat et différé de mots pour repérer le déclin cognitif.

"L'exploration de la relation entre le score CAIDE et la fonction cognitive au début de l'âge adulte et au début de la quarantaine aux États-Unis a montré que des associations significatives avec les facteurs de risque cardiovasculaire peuvent être observées bien avant l'âge de 50 ans", indique Allison Aiello dans un communiqué présentant ses travaux.

Les analyses mettent en évidence que le profil ATN (biomarqueurs d’Alzheimer : amyloïde, tau, neurodégénérescence) et des biomarqueurs immunitaires sont liés aux capacités cognitives des jeunes adultes (moins de 40 ans). En revanche, le facteur de risque génétique APOE ne semblait pas affecter les participants à cet âge. Il pourrait ainsi n'apparaître que plus tard dans la vie.

Démence : repérer la maladie très tôt pour freiner sa progression

Pour la chercheuse et ses collègues, leurs travaux apportent une meilleure compréhension de l'apparition précoce des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer et de leur association avec les capacités cognitives avant 50 ans. Ils précisent que cela pourrait ouvrir la voie à une prévention plus précoce et plus rapide du trouble neurodégénératif.

"Nos résultats globaux suggèrent que les biomarqueurs sanguins associés à la maladie d'Alzheimer sont liés à des différences dans la fonction cognitive des décennies avant même l'apparition des symptômes cliniques et des déficiences, soulignant l'importance des stratégies de prévention précoce tout au long de la vie, ajoute Pr Aiello. Identifier les premières voies menant à la maladie d’Alzheimer et aux troubles cognitifs avant un âge avancé est essentiel pour ralentir la progression attendue de la pathologie dans les décennies à venir."