La Covid-19 fait vieillir les vaisseaux sanguins… surtout des femmes

L'ESSENTIEL L'étude a porté sur 2.390 personnes provenant de 16 pays différents.

L'infection à la covid-19 est liée à un vieillissement des vaisseaux sanguins.

Le phénomène était plus marqué chez les femmes.

Lorsque nous prenons de l’âge, les vaisseaux sanguins ont tendance à se rigidifier. Ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de crises cardiaques. Des chercheurs de l’université Paris Cité ont découvert qu’avoir contracté la Covid-19 accélère ce phénomène, notamment chez les femmes.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue European Heart Journal du 18 août 2025.

Covid-19 : les vaisseaux sanguins vieillissent d’au moins 5 ans après une infection

Pour mieux comprendre les effets de la Covid-19 sur la santé vasculaire, l’équipe française a réuni 2.390 personnes de 16 pays différents (Autriche, Australie, Brésil, Canada, Chypre, France, Grèce, Italie, Mexique, Norvège, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis). Les participants étaient répartis dans des groupes selon s’ils avaient et ou non été contaminés par le SARS-CoV-2 ainsi que la gravité de l’infection (infection, hospitalisation ou soins intensifs). Leur âge et leur sexe ont également été enregistrés.

Les chercheurs ont évalué l'âge vasculaire de chaque personne à l'aide d'un appareil relevant la vitesse de propagation d'une onde de pression artérielle entre l'artère carotide (dans le cou) et les artères fémorales (dans les jambes). Cette mesure est appelée vitesse de l'onde de pouls (VOP). Plus la valeur est élevée, plus les vaisseaux sanguins sont rigides et plus l'âge vasculaire de la personne est important. L’examen a été réalisé six mois après l'infection par la Covid-19, puis douze mois plus tard.

L’analyse des données montre que les trois groupes de patients infectés par le coronavirus, y compris ceux atteints d'une forme légère de la Covid, présentaient des artères plus rigides que les non-infectés.

Autre constat : l'effet était plus marqué chez les femmes que chez les hommes et chez les personnes présentant les symptômes persistants de covid long, tels que l'essoufflement et la fatigue. L'augmentation moyenne de la VOP chez les femmes atteintes d'une forme légère de la Covid était de 0,55 mètre par seconde, de 0,60 mètre par seconde chez les patientes hospitalisées et de 1,09 mètre par seconde chez celles qui ont été prises en charge par les soins intensifs.

Or, selon les chercheurs, une hausse d’environ 0,5 mètre par seconde équivaut à un vieillissement d’environ cinq ans. Ce qui représente un risque accru de 3 % de maladie cardiovasculaire chez une femme de 60 ans.

Selon l’étude, les personnes vaccinées contre la Covid-19 présentaient généralement des artères moins rigides que celles non vaccinées. "À plus long terme, le vieillissement vasculaire associé à l'infection par la Covid semblait se stabiliser ou s'améliorer légèrement", notent les auteurs dans leur communiqué de presse.

Vieillissement vasculaire et covid : les différences homme/femme liées au système immunitaire ?

Pourquoi le coronavirus impacte les artères ? Pr Rosa Maria Bruno qui a dirigé l’étude, avance plusieurs hypothèses. "Il existe plusieurs explications possibles aux effets vasculaires de la Covid-19. Le virus agit sur des récepteurs spécifiques de l'organisme, appelés récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, présents sur la paroi des vaisseaux sanguins. Le virus utilise ces récepteurs pour pénétrer et infecter les cellules. Cela peut entraîner un dysfonctionnement vasculaire et un vieillissement vasculaire accéléré. L'inflammation et les réponses immunitaires de notre corps, qui nous défendent contre les infections, pourraient également être impliquées."

Concernant la différence observée entre les patientes et les patients covid, cela pourrait être lié au fonctionnement différent du système immunitaire. "Les femmes développent une réponse immunitaire plus rapide et plus robuste, ce qui peut les protéger des infections. Cependant, cette même réponse peut également accroître les lésions vasculaires après l'infection initiale", ajoutent les auteurs.

L’équipe a prévu de continuer de suivre les participants dans les années à venir afin de déterminer si le vieillissement vasculaire accéléré observé est lié à un risque accru de crises cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.