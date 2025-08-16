De l’eau salée pour bronzer plus : une astuce TikTok dangereuse

L'ESSENTIEL Sur TikTok, des utilisateurs partagent leur astuce pour bronzer plus vite : s’asperger d’eau salée.

Une dermatologue alerte sur cette pratique à la fois inefficace et dangereuse.

L’eau salée assèche la peau et peut la rendre plus fragile face aux UV.

Une femme s’asperge les jambes d’un liquide transparent et écrit en légende "Moi, car l’eau salée donne un meilleur bronzage" : sur TikTok, de nombreuses vidéos de ce genre circulent. Le "Salt Water tanning" consiste à utiliser de l’eau de mer diluée dans de l’eau douce ou à ajouter du sel dans l’eau douce, pour se l’appliquer au soleil. Cela permettrait de reproduire les effets d’une journée en bord de mer sur le bronzage.

Tiktok : comment expliquer la tendance du bronzage à l’eau salée ?

Dans un article paru dans le magazine américain Women’s Health, un dermatologue alerte sur cette pratique. "C’est un mythe, prévient Gary Goldenberg, assistant en dermatologie à l’école de médecin Icahn au sein de l’hôpital Mount Sinai. L’eau salée n’aide pas à bronzer plus." Sur le site du média Her, une thérapeute et spécialiste des spa, fournit une hypothèse sur l’apparition de cette tendance. "On croit souvent à tort que l'eau salée favorise un bronzage plus intense, développe Maddie Cridge. On associe souvent le teint hâlé après des vacances en bord de mer aux effets du sel." Or, si une journée à la plage peut faire bronzer plus vite qu’une journée en bord de piscine, ce n’est pas à cause de l’eau de mer. "C’est principalement parce que la grande masse d’eau et de sable peut réfléchir davantage les rayons du soleil, offrant ainsi une plus grande exposition à la peau", indique Ife J. Rodney, directrice et fondatrice d'Eternal Dermatology + Aesthetic.

Quels sont les risques d’un bronzage à l’eau de mer ?

Elle révèle que s’asperger d’eau volontairement pour bronzer plus peut abîmer la peau. "Le sel peut assécher la peau et la priver de ses huiles naturelles, la barrière protectrice qui la protège des UV", indique cette spécialiste. Les sprays d’eau salée peuvent ainsi augmenter la sensibilité et la vulnérabilité de la peau, et accroître le risque d’irritation, de coups de soleil voire d’éruptions cutanées ou de cloques.

Comment se protéger correctement du soleil ?

Le Dr Goldenberg rappelle que l’exposition aux UV présente de nombreux risques. "Le vieillissement prématuré est causé par la dégradation du collagène et de l'élastine, qui entraîne des rides, un aspect cuiré et des taches de vieillesse, alerte-t-il. On estime que jusqu'à 80 % du vieillissement cutané visible est dû à l'exposition aux UV." Cela augmente aussi le risque de cancer de la peau, à cause des dégâts provoqués par les rayons UV sur l’ADN de la peau.

Pour réduire le risque, l’Assurance Maladie rappelle qu’il faut éviter le soleil entre 12 et 16 heures, en limitant la durée d’exposition. "Utilisez une crème solaire anti UVA et UVB dont le facteur de protection solaire (FPS) (ou SFP pour Sun Protection Factor) également appelé indice de protection solaire est de 30 au minimum, recommande l’organisme. L'utilisation d'une crème solaire indice 50 anti-UVB et anti-UVA est préférable et indispensable pour les enfants."