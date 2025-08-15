Grève des pharmaciens : comment savoir si votre pharmacie est ouverte ?

L'ESSENTIEL Un appel à la grève a été lancé par plusieurs syndicats de pharmaciens pour ce samedi 16 aout.

Ils protestent contre la baisse de la remise autorisée sur les génériques.

Plusieurs ARS ont répertorié les pharmacies ouvertes dans leur région.

Les portes de très nombreuses officines resteront closes ce samedi 16 août 2025. Et cela n'est nullement lié au pont du 15 août. Les syndicats des pharmaciens ont appelé à la grève pour protester contre la baisse des remises qui leur était accordée lors des commandes en gros de médicaments génériques depuis le 1er août.

Pharmacies : la grève pourrait être très suivie ce samedi

Pour encourager la distribution des génériques généralement moins chers que les traitements “originaux”, les laboratoires accordaient des remises commerciales aux pharmaciens qui pouvaient atteindre jusqu’à 40 %. Le gouvernement a mis fin à cette pratique avec la publication d’un arrêté le 4 août dernier. Le texte prévoit entre autres que la ristourne ne puisse plus dépasser les 30 % à compter du 1er septembre. De plus, elle devra diminuer progressivement pour atteindre 20 % en 2027.

Pour les syndicats, une telle mesure va mettre en danger de nombreuses pharmacies dont les finances sont déjà fragilisées. "Il y a aujourd'hui à peu près 30 % des officines qui ont une trésorerie très tendue sur tout le territoire", a expliqué Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) au micro de RMC. Ainsi, pour protester contre cette mesure, les organisations professionnelles ont lancé un appel à la grève pour ce 16 août.

Selon un sondage réalisé par l’USPO, 92 % des pharmaciens envisagent de garder leurs portes closes ce samedi. Et ce mouvement pourrait s’inscrire dans la durée.

"Si l’arrêté n’est pas suspendu dans les plus brefs délais, la grève des gardes sera illimitée et d’autres actions inédites commenceront tout début septembre", prévient l’organisation dans son communiqué.

Grève des pharmacies : que faire face à des portes closes ?

Si vous avez besoin de médicaments samedi, il est recommandé dans un “premier temps de contacter son officine habituelle pour savoir si elle est ouverte” avant de se déplacer.

Si elle est fermée, plusieurs Agences Régionales de Santé (ARS) ont déjà dressé la liste sur leur site des "officines déclarées ouvertes dans les secteurs prioritaires ou réquisitionnées". Toutefois, les autorités sanitaires rappellent que l’accès aux officines en cette période de grève doit être réservé prioritairement aux situations d’urgence et ainsi invitent les patients à reporter leurs besoins dans la mesure du possible.

Et bien sûr en cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation, composez le 15 pour être orienté et pris en charge rapidement.