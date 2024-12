Vous pouvez désormais vous faire vacciner par un préparateur en pharmacie

L'ESSENTIEL Dorénavant, les préparateurs en pharmacie peuvent injecter l’ensemble des vaccins autorisés en officine.

Les professionnels doivent le faire sous la supervision d’un pharmacien.

Ils doivent obtenir une attestation de formation de la partie 2 du module "Administration de vaccins."

Jusqu’à présent, les préparateurs en pharmacie pouvaient réaliser le vaccin contre la grippe chez les personnes de 11 ans et plus et celui contre le Mpox. Selon le site du gouvernement, ils étaient également habilités à administrer le vaccin contre le coronavirus aux patients de plus de 5 ans. Cet acte se faisait sous "la supervision d'un pharmacien formé à l'administration ou à la prescription de vaccins ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19."

Covid-19, grippe saisonnière… Tous les vaccins peuvent être injectés par les préparateurs en pharmacie

Cependant, depuis ce vendredi 6 décembre, un élargissement des compétences des préparateurs en pharmacie en termes de vaccination a été acté. D’après un arrêté du 4 décembre, publié le Journal officiel, ces derniers sont désormais autorisés à administrer tous les vaccins qui figurent sur la liste validée en officine chez les Français de plus de 11 ans. Afin d’améliorer l’accès aux soins, ils ont ainsi le droit de vacciner les citoyens contre la grippe saisonnière, les vaccins mentionnés dans le calendrier vaccinal et ceux contre le coronavirus.

"Un complément d’une heure" pour certifier le droit de réaliser l’ensemble des vaccins

Pour le faire, ils doivent toujours respecter les conditions suivantes : être sous la supervision d’un pharmacien et obtenir une attestation de formation de la partie 2 du module "Administration de vaccins". Selon le Conseil national professionnel des préparateurs en pharmacie (CNPPO), elle dure 7 heures minimum, dont 3 heures en présentiel dédiées à la pratique du geste vaccinal. Pour Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), c’est "un petit point reste décevant." Il a expliqué, au Quotidien du pharmacien, qu’il ne voyait pas "pourquoi on ferait une différence de formation entre administrer un vaccin DTCP (diphtérique, tétanique, coquelucheux et poliomyélitique) et administrer un vaccin Covid, le geste étant le même."

Interrogé par le Moniteur des Pharmacies, la coordinatrice au CNPPO, Maud Aubout, a indiqué que "les préparateurs ayant suivi une formation sur la vaccination grippe/Covid-19 de 7 heures sont invités à se rapprocher de leur organisme. Un complément d’une heure suffirait à certifier leur droit sur l’ensemble des vaccins autorisés en pharmacie. Et pour ceux qui n’ont pas encore été formés, les programmes sont en train d’être adaptés de sorte qu’une seule formation leur soit proposée."