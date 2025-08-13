Le prédiabète est plus dangereux pour les personnes de cette tranche d’âge

L'ESSENTIEL Le prédiabète est initialement associé à la mortalité, mais le lien n’existait plus une fois les variations démographiques, les facteurs liés au mode de vie et les comorbidités pris en compte.

Ce trouble était lié de manière statistiquement significative à la mortalité uniquement chez les adultes âgés de 20 à 54 ans.

L'apparition précoce de problèmes de santé dans ce groupe pourrait refléter des prédispositions génétiques plus fortes, entraînant une progression plus rapide de la maladie et des conséquences sanitaires plus graves.

"Outre l'augmentation du risque de développer un diabète de type 2, le prédiabète, caractérisé par une glycémie comprise entre 1,10 et 1,25 g/, est également lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires et à une mortalité élevée, toutes causes confondues et par cause. Cependant, l'association entre prédiabète et mortalité reste complexe, notamment lorsque l'on tient compte de facteurs tels que la démographie, le mode de vie et les comorbidités", selon des chercheurs de l’université de Buffalo (États-Unis).

Les personnes de 20 à 54 ans souffrant de prédiabète ont plus de risques de mourir

Afin de mieux comprendre l'impact de ces facteurs sur ce lien, ces derniers ont réalisé une étude au cours de laquelle ils ont analysé les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES), menée par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Les informations de 38.093 personnes âgées de plus de 20 ans ont été examinées. Parmi elles, 9.971 étaient prédiabétiques. Dans le détail, les participants étaient considérés comme prédiabétiques s'ils déclaraient l'être ou si leur hémoglobine A1c, une moyenne de la glycémie sur trois mois, se situait entre 5,7 % et 6,4 %. Les associations ont été évaluées en ajustant trois niveaux de facteurs : les facteurs démographiques seuls, les facteurs démographiques et liés au mode de vie, et les facteurs démographiques, liés au mode de vie et aux comorbidités.

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, ont montré un lien entre le prédiabète et la mortalité avant que les auteurs ne prennent en compte les variations démographiques, les facteurs liés au mode de vie et les comorbidités. Mais une fois ces facteurs pris en compte, l'association a disparu. "Cependant, nous avons constaté que la relation significative entre le prédiabète et la mortalité se maintenait après ajustement lorsque l'analyse portait sur les adultes âgés de 20 à 54 ans", a déclaré Obinna Ekwunife, qui a dirigé les travaux.

"Le prédiabète chez les adultes plus jeunes reflète une évolution plus néfaste de la maladie"

D’après les scientifiques, il est possible que les personnes âgées soient plus susceptibles de présenter des comorbidités existantes, de sorte que ces maladies chroniques peuvent masquer l'impact du prédiabète. « Une autre possibilité est que le prédiabète chez les adultes plus jeunes reflète une évolution plus néfaste de la maladie, avec une apparition plus précoce des troubles métaboliques. Des hypothèses supplémentaires pourraient expliquer cette association : une prédisposition génétique plus forte, entraînant une progression plus rapide de la maladie, ainsi que des disparités en matière de santé, comme un accès réduit aux soins ou une participation moindre aux soins préventifs réguliers chez les patients.

Des programmes de prévention du diabète sur mesure ciblant les adultes plus jeunes

"Quelle que soit la cause, les résultats soulignent la nécessité d'accorder une attention accrue au dépistage et à la prise en charge précoces du prédiabète chez les adultes plus jeunes. Cela serait particulièrement important pour les personnes présentant des facteurs de risque supplémentaires comme l'obésité, des antécédents familiaux de diabète ou des difficultés socio-économiques." Les travaux soulignent aussi l'importance d'adapter les programmes de prévention du diabète afin qu'ils soient plus accessibles et attrayants pour les adultes plus jeunes.