Comment le désordre influence-t-il notre bien-être mental ?

Le désordre peut aussi être le reflet d’un moment de fatigue ou d’une période émotionnelle difficile.

Pour résoudre le désordre, il faut se fixer des objectifs réalistes.

À première vue, un tas de vêtements sur une chaise ou un bureau envahi de papiers peut sembler un simple détail du quotidien. Loin d’être neutre, le désordre reflète parfois notre état intérieur et peut renforcer nos tensions. En modifiant notre perception de notre espace, il augmente notre niveau de stress et influence même nos habitudes de vie.

Comment un environnement encombré peut-il nous fragiliser ?

Notre foyer devrait être un lieu de réconfort. Pourtant, des études ont montré qu’un espace encombré réduit ce sentiment de « refuge ». Plus le désordre est important, plus le confort psychologique et la satisfaction de vie diminuent.

Un logement saturé d’objets peut évoquer inconsciemment un sentiment d’emprisonnement, car chaque regard croise un amas de choses. Cette charge mentale, subtile mais bien réelle, affecte notre capacité à nous ressourcer dans notre foyer.

Quand le désordre nourrit stress et fatigue

Le désordre agit aussi comme une stimulation constante pour notre cerveau, augmentant la production de cortisol, l’hormone du stress. Plus un espace est encombré, plus notre attention se disperse, et plus nous nous sentons stressés et fatigués.

Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par une cuisine qui incite au grignotage faute de plan de travail disponible, ou par une chambre où le sommeil est moins réparateur. Au travail, un bureau surchargé peut réduire la concentration et la productivité.

Sortir de ce cercle vicieux du désordre

Le désordre peut aussi être le reflet d’un moment de fatigue ou d’une période émotionnelle difficile. Or, plus on se sent dépassé(e), moins on trouve l’énergie de ranger, et plus l’encombrement renforce le mal-être.

Pour rompre ce cycle, il est utile de se fixer des objectifs réalistes, comme ranger une étagère à la fois, et de s’entourer d’un soutien bienveillant. La patience et la compassion, envers soi-même et envers les autres, permettent de progresser sans pression inutile.

