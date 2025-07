Dépression : et si l'état de votre chambre en était le signe ?

Des affaires éparpillées sur le sol, des assiettes qui traînent et un amoncellement de choses dans les recoins : sur les réseaux sociaux, des internautes partagent leur "depression room", chambre de la dépression en français. Si une chambre dérangée n’est pas toujours le signe d’une dépression, elle peut parfois être le reflet d’une souffrance mentale. Dans la version anglophone du Huff Post, des spécialistes décryptent ce phénomène.

Dépression : quand prendre soin de son intérieur devient impossible

"L'expression ‘chambre de dépression’ est récemment entrée dans le vocabulaire de la psychologie populaire, souligne Dayton Olsen, conseiller professionnel chez Thriveworks, une entreprise de santé mentale américaine. Elle désigne l'espace de vie d'une personne en proie à un épisode dépressif." Concrètement, la dépression empêche la personne d’avoir la force de s’occuper de son intérieur, qui devient alors de plus en plus encombré. "Ce n'est pas un signe de fainéantise ou de manque de soin, cela atteste que le monde intérieur devient si lourd et si désorganisé que prendre soin de son monde extérieur devient impossible", poursuit Kobe Campbell, conseillère en santé mentale en Caroline du Nord. Pour elle, la chambre devient alors le miroir de soi.

Comment la dépression affecte la capacité à ranger et prendre soin de son espace de vie ?

"La dépression dégrade les fonctions exécutives, or c’est la zone du cerveau qui nous aide à planifier, prioriser et réaliser des tâches", explique la spécialiste. Ainsi, chaque action devient compliquée à réaliser. Dayton Olsen ajoute que la dépression déclenche une perte de repères temporels, où les personnes concernées ne parviennent plus à se remémorer les moments où elles allaient bien, ni à imaginer aller mieux un jour. "Elles sont simplement figées dans une terrible douleur émotionnelle, ce qui se traduit souvent par une difficulté à faire ce que beaucoup d'entre nous font habituellement lorsqu'ils vont bien, c'est-à-dire investir modestement dans notre avenir : se brosser les dents, passer l'aspirateur, plier le linge, prendre un bain, manger régulièrement, toutes ces choses qui ne demandent pas forcément beaucoup d'énergie ni de capacité mentale, mais qui nécessitent de se projeter dans l'avenir et d'y investir, développe-t-elle. Et la dépression nous prive de tout cela."

Dépression : ranger n'est pas toujours une solution

Ainsi, l’état de notre chambre pourrait devenir un indicateur de santé mentale, selon Taisha Caldwell-Harvey, psychologue. "Souvent, votre environnement vous dit vraiment comment vous allez, et c'est donc une bonne question à se poser : "Qu'est-ce que mon environnement me dit sur ce qui se passe en ce moment ?", précise-t-elle. Dans ces cas, consacrer un moment au rangement, même cinq minutes, peut aider à se sentir mieux. "Cela casse le cercle vicieux", souligne-t-elle.

Pour autant, la psychologue appelle à la prudence : le ménage, les changements de comportement ou les mantras quotidiens n’aideront pas les personnes atteintes de dépression clinique. Elle rappelle l’importance de consulter un spécialiste en cas de symptômes persistants. "Toutes les chambres en bazar ne sont pas synonymes de dépression, alerte-t-elle également. La dépression ne se manifeste pas toujours de cette façon. Certaines personnes déprimées ont un logement impeccable, tandis que d'autres, non déprimées, ont des espaces encombrés et désordonnés!"