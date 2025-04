Dépression : il faut agir dès l’adolescence pour éviter qu’elle s’enracine

L'ESSENTIEL La dépression chez les jeunes adolescents serait plus facile à traiter qu'à l'âge adulte car les symptômes sont plus flexibles.

Les symptômes de la dépression se stabilisent plus rapidement chez les garçons que chez les filles.

Les résultats de l'étude soulignent l’importance de cibler la dépression à un âge précoce, lorsque les symptômes sont encore en évolution.

Alors que de nombreuses études montrent que la santé mentale des jeunes s’est dégradée depuis la pandémie de la Covid-19, de nouveaux travaux de l’université d'Édimbourg montrent l’urgence d’agir vite. Ils mettent en évidence que la dépression chez les jeunes adolescents est plus facile à traiter qu’à l’âge adulte.

La recherche a été publiée dans la revue Nature Mental Health, le 29 avril 2025.

Dépression chez les adolescents : des symptômes plus flexibles et réactifs aux traitements

Pour mieux comprendre l'évolution des symptômes dépressifs pendant l’adolescence, les chercheurs ont repris les dossiers de plus de 35.000 jeunes. Ils ont étudié les connexions entre les symptômes et déterminé la rigidité ou la flexibilité de ces "schémas symptomatiques".

Résultat : les symptômes fluctuent beaucoup au début de l’adolescence, puis peuvent s’installer au fil des années. Ainsi, les adolescents plus âgés étaient plus susceptibles d’être soit constamment déprimés, soit de ne présenter aucun signe de dépression. Autre constat : les symptômes se fixent plus rapidement chez les garçons que chez les filles, “ce qui laisse moins de temps aux facteurs de risque ou de protection pour agir”, précise le communiqué.

Les chercheurs remarquent ensuite que "les interactions entre les symptômes dépressifs – comme la tristesse, la fatigue et le manque d’intérêt – sont moins prévisibles chez les adolescents, mais deviennent plus fixes chez les adultes, ce qui peut conduire à une dépression persistante".

Trois facteurs influençant le risque de dépression chez les jeunes ont également été mis en lumière : la puberté et les hormones, le développement continu du cerveau ainsi que les influences sociales et environnementales.

Agir précocement pour éviter la dépression chronique

Ces différents éléments conduisent l’équipe écossaise à avancer que la dépression chez les jeunes adolescents pourrait être plus facile à traiter qu'à l'âge adulte, car les symptômes sont “flexibles”, “pas encore enracinés” et “plus réactifs au traitement”. Selon elle, cibler les enfants présentant des signes dépressifs serait le moyen de “prévenir la dépression persistante à l'âge adulte.”

"Ces résultats pourraient aussi contribuer à expliquer pourquoi certains adultes, dont les symptômes sont stables et ne peuvent évoluer, souffrent d'une dépression résistante au traitement", ajoutent-les scientifiques. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer cette théorie.