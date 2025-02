Dépression : voici les aliments préférés des dépressifs

L'ESSENTIEL La dépression touche 280 millions de personnes dans le monde.

Cette maladie mentale entraîne des changements dans le comportement alimentaire.

Une étude montre que les personnes dépressives ont généralement moins d'appétit, mais elles affichent une attirance pour les aliments riches en glucides.

L’un des symptômes de la dépression est la perte d'appétit. Mais, certains patients se tournent parfois vers la nourriture. Une nouvelle étude fait la lumière sur le rapport entre l’alimentation et le trouble psychique et révèle que les personnes dépressives sont particulièrement attirées par les aliments riches en glucides.

Ces travaux, menés par l'hôpital universitaire de Bonn, l'université de Bonn et l'hôpital universitaire de Tübingen, ont été présentés dans la revue Psychological Medicine.

Dépression : les patients sont attirés par les sucreries

Pour mieux comprendre le lien entre la dépression et l’appétit, les chercheurs ont réuni 117 participants. Cinquante-quatre volontaires avaient été diagnostiqués dépressifs tandis que les autres ne présentaient pas de troubles psychiques. Ils ont tous été interrogés sur leurs goûts et leur alimentation. Lors d'un des questionnaires, ils devaient indiquer s’ils appréciaient ou non 60 aliments et les classer.

Les analyses des réponses ont montré que les personnes souffrant de dépression ont moins envie des produits riches en graisses et en protéines par rapport aux autres. En revanche, elles ont tendance à préférer les aliments riches en glucides, comme les sucreries.

Autre constat : le fait de manger plus de glucides les conduit par ailleurs à consommer plus d’aliments riches en graisses. En d’autres termes, les patients dépressifs sont davantage attirés par les plats combinant les deux nutriments, comme le chocolat au lait.

Pour l'équipe, ces résultats montrent que la dépression est associée à des changements spécifiques dans les préférences alimentaires, qui peuvent s’expliquer par la composition de la nourriture.

Dépression : observer l’alimentation pour soigner la maladie ?

Les chercheurs ajoutent que si jusqu’à présent, on pensait que l’envie d’aliments riches en glucides était liée à un hausse de l'appétit des patients, les travaux publiés vont à l’encontre de cette idée reçue. "Nous avons maintenant pu montrer que ce n’est pas le cas. En fait, les envies de glucides sont plus liées à la gravité globale de la dépression, en particulier aux symptômes d’anxiété", explique la première auteure Lilly Thurn dans un communiqué.

Et, cette découverte pourrait aider à mieux comprendre et lutter contre la dépression. "Étant donné que les aliments contenant des glucides contrôlent la réponse de récompense dans le cerveau via des voies de signalisation différentes de celles des aliments riches en graisses et en protéines, il est possible d'en tirer de meilleures approches thérapeutiques", assure le professeur Nils Kroemer.

"Les thérapies ciblant la connexion entre l’intestin et le cerveau semblent particulièrement prometteuses pour l’avenir. Des études préliminaires ont déjà montré que le jeûne ou les aliments probiotiques peuvent avoir un effet antidépresseur", ajoute Lilly Thurn. "Il a également été démontré que les personnes souffrant de dépression présentent des modifications de leur microbiome qui peuvent aggraver divers symptômes."