Dépression : Paul Pogba avait «des trous dans le cuir chevelu»

L'ESSENTIEL Dans une longue interview accordée à GQ, le joueur de foot Paul Pogba a expliqué être tombé en dépression en 2016, sans s’en rendre compte.

Il a indiqué avoir eu des "trous dans le cuir chevelu", sans comprendre d’où cela venait.

Plusieurs personnalités ont récemment pris la parole publiquement et confié avoir souffert de cette maladie psychique.

“Je suis tombé en dépression sans même m’en rendre compte, explique le joueur de foot, Paul Pogba, dans une longue interview accordée à GQ. Car personne ne nous apprend ce qu’est une dépression. Jusqu’au moment où j’ai commencé à avoir des trous dans le cuir chevelu. Je ne comprenais pas ce que c’était. On m’a dit que c’était le stress”.

Plusieurs sportifs parlent publiquement de dépression

Le moment dont parle Paul Pogba remonte à 2016. Cette année-là, à 23 ans, il revient à Manchester United, un club où il avait déjà joué quelques années auparavant. Mais l’ambiance dans le vestiaire et la relation avec son entraîneur, José Mourinho, ne sont pas bonnes. "Je ne comprenais pas. J’étais un joueur avec un gros rôle dans l’équipe et d’un seul coup, je me retrouve sur le banc, indique-t-il. Je n’arrivais pas à parler, il n’y avait pas de communication. Je n’étais pas heureux, et un joueur de foot qui n’est pas heureux ne peut pas bien performer”.

Il n’est pas le seul sportif à aborder publiquement ce problème de santé mentale. Le nageur Florent Manaudou, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et d’argent à ceux de Rio en 2016, s’est récemment confié sur sa dépression dans le documentaire "Santé mentale, briser le tabou”. Avec lui, cinq autres personnalités ont pris la parole dans ce documentaire : Yannick Noah, Camille Lacourt, Pomme, François Berléand et Hatik.

La France, pays européen le plus concerné par la dépression

Pour rappel, la dépression est une maladie psychique. Elle peut se manifester par différents symptômes, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm):

humeur dépressive

idée de mort ou de suicide

perte de l’élan vital

sentiment d’angoisse

fatigue

ralentissement psychomoteur

perte d’appétit

troubles du sommeil

troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire.

Une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie, d’après l’Inserm. Et la France est particulièrement touchée, avec le plus haut taux de dépression parmi les pays européens, soit 11 %, d’après la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees).

"La volonté seule ne permet pas de s'en sortir, souligne l’Assurance maladie. C'est pourquoi la dépression doit être soignée pour ne pas se compliquer ou devenir chronique”. Le principal traitement est le suivi d’une psychothérapie ajoutée à la prise d’antidépresseurs, pour les cas modérés ou sévères.