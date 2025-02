Dépression : elle fait grimper les risques de ces trois maladies à la cinquantaine

L'ESSENTIEL Les adultes souffrant de dépression développent des maladies physiques à la cinquantaine et après plus rapidement que les autres.

Les problèmes de santé à long terme apparaissent environ 30 % plus vite.

Les 3 maladies les plus fréquentes sont l'arthrose, l'hypertension et le reflux gastro-oesophagien.

La dépression se partage le titre de maladie du siècle avec les maux de dos. Trois millions de Français ont présenté un trouble dépressif au cours des douze derniers mois selon l'enquête Baromètre santé de l'INPES.

Et cette pathologie ne met pas uniquement le psychisme à mal. Une étude montre que les adultes ayant des antécédents de dépression développent des problèmes de santé à long terme environ 30 % plus rapidement que les autres. Ils voient notamment leur risque de souffrir d’arthrose, d’hypertension et de reflux gastro-œsophagien à la cinquantaine grimper.

Les travaux ont été publiés dans la revue PLOS Medicine.

Chaque année de dépression augmente le risque de problème année

Pour cette étude, les scientifiques ont réuni 172.556 volontaires âgés de 40 à 71 ans et suivis en moyenne 6,9 ans. Lors des évaluations, l’équipe se concentrait principalement sur 69 pathologies. Au début de la recherche, les participants qui souffraient de dépression présentaient en moyenne trois pathologies physiques, contre deux chez ceux qui n’avaient pas le trouble psychique.

"Au cours de la période d'étude, les adultes ayant des antécédents de dépression ont accumulé en moyenne 0,2 pathologie physique supplémentaire par an, tandis que ceux sans dépression en ont accumulé 0,16", précisent les auteurs dans un communiqué.

Les nouvelles pathologies les plus souvent observées étaient :

l'arthrose : 15,7 % des dépressifs en souffraient contre 12,5 % pour ceux ne souffrant pas de dépression ;

l'hypertension : le taux était de 12,9 % parmi les volontaires souffrant de dépression contre 12,0 % chez l'autre groupe ;

le reflux gastro-œsophagien : les taux étaient respectivement de 13,8 % et 9,6 %.

Dépression : mieux prendre en charge les polypathologies

"Les personnes qui ont souffert de dépression sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé physique à long terme, comme les maladies cardiaques et le diabète. Cependant, les systèmes de santé existants sont conçus pour traiter des maladies individuelles, et non des personnes atteintes de plusieurs maladies", déplorent les chercheurs. Ils ajoutent que le lien qu’ils ont mis en évidence entre un diagnostic antérieur de dépression et un risque accru de problème de santé devrait inciter le monde médical à prendre des mesures.



"Nous devons adopter une approche intégrée des services de santé pour soigner les personnes souffrant à la fois de dépression et de problèmes de santé physique à long terme."