Le nageur Florent Manaudou, ancien médaillé olympique, est en dépression

L'ESSENTIEL Le nageur Florent Manaudou est atteint de dépression.

Ce trouble mental se caractérise par différents symptômes, dont l’humeur dépressive, la perte d’élan vital, le sentiment d’angoisse, etc.

Une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie selon l’Inserm.

À 34 ans, Florent Manaudou est aujourd’hui en dépression. Le nageur, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et d’argent à ceux de Rio en 2016, s’est confié dans le documentaire "Santé mentale, briser le tabou", qui sera prochainement diffusé sur M6. Briser le tabou autour du trouble mental qu’est la dépression. Avec lui, cinq autres personnalités ont décidé d’en parler publiquement dans ce documentaire : Yannick Noah, Camille Lacourt, Pomme, François Berléand et Hatik.

Des personnalités qui brisent le tabou de la dépression

Florent Manaudou, lui, avait déjà évoqué ce problème sur TV Monaco, dont 20 Minutes rapporte les propos. En décembre dernier, il expliquait ce qu’il avait ressenti après les Jeux Olympiques. "C’était un sans-faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après, parce qu’on a envie de revivre des émotions comme ça et on sait qu’on n’en revivra pas. On regarde les images et on pleure en les regardant… Je dois faire le deuil de Paris, qui était incroyable, mais aussi un peu le deuil de ma carrière."

La parole des personnalités est importante pour faire connaître ce trouble mental très répandu en France. En effet, selon la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (Drees), c'est en France que le taux de dépression est le plus élevé, soit 11 %.

Des traitements pour lutter contre la dépression

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) estime qu’une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Ce trouble mental se caractérise par différents symptômes : humeur dépressive, perte de l’élan vital, idée de mort ou de suicide, sentiment d’angoisse, ralentissement psychomoteur, fatigue, perte d’appétit, troubles du sommeil, ou encore troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire.

Le diagnostic est posé quand, tous les jours depuis au moins deux semaines, un patient a une humeur dépressive ou une perte de l’élan vital, associée à au moins quatre autres de ces symptômes. Ensuite, le médecin peut vous conseiller plusieurs prises en charge de la dépression. "Les psychothérapies sont les premiers traitements de la dépression, indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les psychothérapies peuvent modifier la façon de voir les choses, de faire face aux difficultés ou d’établir des relations avec autrui."

Cette psychothérapie peut, pour les cas de dépression modérée ou sévère, être associée à la prise d’antidépresseurs. Cependant, l’Inserm rappelle que les antidépresseurs ne sont efficaces que dans environ 70 % des cas. Il demeure essentiel d’être suivi par un médecin car les épisodes dépressifs caractérisés isolés sont rares : ils sont récidivants chez 80% des patients.