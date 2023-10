Comment aider votre enfant à développer son sens de l’organisation ?

L'ESSENTIEL Le sens de l'organisation chez un enfant est une compétence cruciale pour sa réussite à l'école et dans la vie quotidienne.

Le développement du sens de l'organisation chez un enfant est une compétence cruciale pour sa réussite à l'école et dans la vie quotidienne. Il lui permet d'évaluer les tâches, de définir des priorités, de gérer son temps et de travailler de manière efficace. Avec du soutien et des encouragements, il peut développer une base solide pour une vie organisée et productive.

Définir les priorités

La première étape pour aider votre enfant à développer son sens de l'organisation consiste à l'aider à déterminer quelles tâches sont prioritaires. Face à un ensemble de devoirs ou de responsabilités à la maison, posez-lui des questions qui le poussent à réfléchir.

Demandez-lui par exemple s'il est plus important de terminer le devoir dû le lendemain ou de se préparer pour une dictée qui aura lieu dans trois jours. En lui apprenant à évaluer et à hiérarchiser les tâches, vous lui donnez un outil essentiel pour gérer son temps et ses responsabilités.

Établir une routine

Une routine quotidienne bien établie est un pilier de l'organisation. Travailler avec votre enfant pour déterminer la meilleure façon de structurer sa journée après l'école peut être extrêmement bénéfique.

Discutez ensemble du moment idéal pour faire ses devoirs, prendre une collation, et accomplir d'autres tâches. Cette routine aidera votre enfant à apprendre à travailler étape par étape, à se souvenir de ses responsabilités et à acquérir de bonnes habitudes d'organisation.

Gestion du temps et utilisation d'un calendrier

La gestion du temps est une compétence importante qui découle de l'organisation. Aidez votre enfant à comprendre la notion du temps en prévoyant un temps précis pour chaque tâche. Par exemple, dites-lui : "Rangement de ta chambre pendant 15 minutes, puis tu pourras jouer." L'utilisation d'une minuterie peut être utile pour maintenir sa concentration.

Enfin, un calendrier ou un agenda scolaire peut être un excellent outil pour aider votre enfant à se rappeler ses devoirs et ses engagements. Il peut noter ses tâches quotidiennes et utiliser des codes de couleurs pour les distinguer. Encouragez-le à cocher les tâches qu'il a terminées pour renforcer son sentiment d'accomplissement.

