Comment encourager votre enfant à ranger ses jouets ?

Les jouets des enfants peuvent vite prendre beaucoup de place. Dès qu'il marche, il est pourtant capable de commencer à ranger ses jouets. Si au début il faut le guider, lui apprendre à ranger développe aussi son sens des responsabilités et de l'organisation.

Rendre le rangement ludique

Beaucoup d'enfants se plaignent de ranger leurs jouets car il s'agit d'un moment ennuyant après un moment de plaisir. Pour les motiver, essayez de rendre ce temps plus amusant en l'aidant à développer son sens des responsabilités et de l'organisation.

Pour cela vous pouvez par exemple utiliser un de ses jouets préférés qui devient le responsable des autres jouets. En continuant le jeu de cette façon, il peut faire du rangement un moment ludique et non pas une punition.

D'autres scénarios sont aussi possibles comme par exemple faire disparaître les objets en étant un magicien ou faire une course au rangement pour que ce soit fait le plus vite possible, toujours en le félicitant quand il a réussi. Vous pouvez aussi faire cela avec une musique ou une chanson pour rendre l'activité plus agréable.

Trouver une bonne organisation

Aider votre enfant à ranger c'est aussi lui permettre d'accéder facilement aux bacs de rangement avec des images collées dessus par exemple pour le guider. Vous pouvez aussi accrocher des pochettes ou des accessoires au mur à sa hauteur pour qu'il puisse glisser facilement les plus petits objets ou les figurines. Assurez-vous qu'il soit capable d'attraper et de remettre à leur place tous ses jouets en évident qu'il manipule des objets trop lourds.

En savoir plus : "Kiki et Jax : la magie de l'amitié" de Marie Kondo, éditions Grund.