Voici pourquoi les personnes âgées ne devraient pas utiliser un ventilateur en cas de chaleur sèche

L'ESSENTIEL L'utilisation d'un ventilateur à 38 °C, avec une humidité de 60 %, n’accroît pas la température corporelle chez les personnes âgées atteintes ou non de coronaropathie.

En revanche, cas de chaleur très chaude et sèche, son recours a aggravé tous les résultats (température rectale, taux de sudation, sensation thermique, confort) et devrait être déconseillé dans ces conditions.

L'humidification de la peau a réduit la transpiration et amélioré les perceptions dans les deux conditions de chaleur.

La canicule frappe actuellement la France. Pour rafraîchir l’atmosphère, de nombreuses personnes se servent d’un ventilateur, mais cela ne serait pas toujours une bonne idée pour les personnes âgées. C’est ce qu’a suggéré une nouvelle étude parue dans la revue JAMA Network Open. Dans le cadre de celle-ci, des scientifiques de l'Institut de Cardiologie de Montréal (Canada) se sont appuyées sur les recommandations des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui déconseillent l'utilisation de ventilateurs à des températures supérieures à 32 °C. La raison ? Ils craignent qu'une circulation d'air accrue n'accélère la prise de chaleur chez les personnes vulnérables.

58 personnes âgées ont subi 320 expositions à la chaleur en laboratoire

Pour vérifier cette théorie, les chercheurs ont testé l’effet de l'utilisation d'un ventilateur et de l'humidification cutanée sur la température corporelle, la transpiration et la perception thermique lors d'expositions à des chaleurs extrêmes. Au total, 58 seniors vivant en communauté, dont 27 atteints de coronaropathie, ont participé à l’intervention. Ces derniers ont subi 320 expositions à la chaleur en laboratoire. Chacun a passé trois heures dans une chambre réglée à 38 °C et 60 % d'humidité ou à 45 °C et 15 % d'humidité. « En cas de chaleur humide, tous les volontaires ont subi 4 expositions espacées de 72 heures ou plus, selon un ordre aléatoire : témoin, utilisation d'un ventilateur, humidification de la peau et utilisation d'un ventilateur avec humidification de la peau. En de temps très chaud et sec, les adultes atteints de coronaropathie ont uniquement subi les expositions témoin et humidification de la peau », peut-on lire dans les travaux. La température rectale, la masse corporelle avant et après la prise de sudation, la sensation thermique sur une échelle de sept points et le confort sur une échelle de quatre points ont été enregistrés.

L'utilisation d'un ventilateur augmente la température corporelle des seniors par temps sec

Les résultats ont montré qu’en cas de chaleur avec 60 % d'humidité, la température rectale a été réduite de 0,1 °C par l'utilisation d'un ventilateur. En outre, le recours à un ventilateur a augmenté le taux de sudation de 57 ml/h et amélioré la sensation thermique et le confort. L'humidification cutanée a diminué la perte sudorale de 67 ml/h et a amélioré les perceptions. La combinaison des deux stratégies a causé les gains les plus importants. Par temps très chaud et sec (45 °C et 15 % d'humidité), la température rectale était aggravée (de 0,3 °C) par l'utilisation d'un ventilateur. De plus, le fait de se servir d’un ventilateur a accru la sudation de 270 ml/h et aggravé la sensation thermique. L'humidification cutanée seule a réduit la transpiration de 121 ml/h et amélioré la sensation thermique, sans changement de confort.

Les auteurs concluent que les ventilateurs électriques peuvent constituer une solution sûre et économique pour les personnes âgées par temps chaud et humide (38 °C), mais qu'ils doivent être évités par temps très chaud et sec. "L'humidification cutanée simple offre un moyen supplémentaire de gérer le stress thermique tout en limitant la déshydratation."