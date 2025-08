Faire de l’aquagym, la solution contre le mal de dos chronique ?

L'ESSENTIEL L’aquagym permet d’augmenter la taille des muscles multifidus et érecteurs du rachis, qui stabilisent de la colonne vertébrale.

Tout comme les soins standards, cette discipline accroît la force lombaire moyenne et maximale.

En outre, elle réduit l'anxiété, la dépression, les peurs liées à la douleur et les troubles du sommeil.

Accessible à tous, l’aquagym est bénéfique pour la santé cardiovasculaire et aide à lutter contre l’obésité lorsqu’elle est pratiquée régulièrement. Une nouvelle étude, parue dans la revue Scientific Reports, a révélé que cette discipline, consistant à muscler l’ensemble de son corps en douceur dans l’eau en suivant des mouvements rythmés par la musique, aidait à venir à bout d’un mal de dos.

Lombalgie chronique : l’aquagym, "moins contraignante pour la colonne vertébrale"

Afin de parvenir à cette conclusion, des scientifiques de l’université Concordia (Canada) ont comparé l’effet d'un programme d'exercices aquatiques et celui de soins standard sur le volume et la composition des muscles paravertébraux lombaires, la force et les résultats cliniques de personnes souffrant de lombalgie chronique. Pour cela, 34 patients ont été recrutés. Ils ont été répartis aléatoirement en deux groupes.

Pendant 10 semaines, plus précisément deux fois par semaine, certains ont bénéficié de traitements standards et d’autres ont de l’aquagym avec des exercices ciblant le torse et les hanches, "une forme alternative d'exercice, moins contraignante pour la colonne vertébrale et moins difficile à réaliser." Les deux interventions ont été supervisées par des professionnels. Les participants ont rempli des questionnaires sur la douleur, le handicap, la qualité de vie, les peurs liées à la douleur, la dépression, l'anxiété et la qualité du sommeil. Ils ont également réalisé des tests de force et une IRM avant leur première séance, puis après la dernière session.

Une hausse du volume et la force des muscles paravertébraux lombaires grâce à l’aquagym

D’après les résultats, une augmentation significative de la taille des muscles multifidus et érecteurs du rachis, deux groupes de muscles spinaux essentiels à la stabilisation vertébrale, a été observée chez les patients ayant mal au dos et fait de l’aquagym. "Il est intéressant de noter que ces améliorations étaient modérément corrélées à une diminution des troubles du sommeil." En outre, les volontaires ont vu leur qualité de vie s’améliorer et une réduction de leur anxiété et leur dépression.

Cependant, aucune hausse n'a été notée au niveau de la partie inférieure de la colonne lombaire, zone la plus sujette aux intrusions et à la dégradation des graisses musculaires et considérée comme la plus problématique pour les personnes souffrant de lombalgie. Autre constat : les groupes de thérapie aquatique et de soins standard ont tous deux montré des améliorations marquées de la force lombaire moyenne et maximale.

"Se baigner dans l'eau procure un bien-être immédiat, car cela soulage la colonne vertébrale. Cela a fait de la gym aquatique un moyen intéressant d'étudier les personnes souffrant de peurs liées à la douleur, comme la kinésiophobie (peur du mouvement liée à la peur de la douleur ou d'une blessure) et la 'catastrophisation' de la douleur, ainsi que leurs liens avec la musculature vertébrale", a conclu Maryse Fortin, professeure au département de santé, de kinésiologie et de physiologie et auteure des travaux.