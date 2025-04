Lombalgie : le surpoids est un des principaux facteurs de risque

L'ESSENTIEL Entre 1990 et 2021, le nombre d'années vécues avec une invalidité causée par la lombalgie a augmenté globalement.

Si les risques de mal de dos liés au lieu de travail et au tabagisme ont diminué, ceux associé à un IMC élevé a fortement augmenté.

L’impact le plus important étant observé chez les femmes dans les pays à indice sociodémographique élevé.

Avoir mal au dos, c’est un problème fréquent chez les Français. Selon l’Assurance Maladie, 84 % des personnes ont eu ou auront une lombalgie. En général, les douleurs sont causées par l’âge, des chutes, une mauvaise posture, la monotonie des tâches ou encore une insatisfaction professionnelle. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Arthritis Care & Research, des chercheurs de l’université de Sydney (Australie) ont mis en évidence le rôle croissant de l'obésité et de la sédentarité dans l’épidémie silencieuse de lombalgie.

Lombalgie : une baisse des facteurs professionnels et ergonomiques ainsi que du tabagisme

Dans le cadre des recherches, l’équipe a analysé les données de 204 pays entre 1990 et 2021 provenant de la cohorte Global Burden of Disease (GBD) pour examiner les tendances dans trois catégories modifiables de facteurs de risque qui contribuent au fardeau associé à la lombalgie. Les tendances des facteurs de risque professionnels/ergonomiques, comportementaux (tabagisme) et métaboliques (indice de masse corporelle élevé) de la lombalgie ont été décrites en tenant compte des zones mondiales, des zones à indice sociodémographique élevé et des zones à indice sociodémographique faible. Les scientifiques ont également évalué la proportion d'années vécues avec une invalidité attribuée à chaque facteur de risque au cours de la période de suivi de 31 ans.

Selon les auteurs, en 2020, on estimait à 69 millions le nombre d'années vécues avec une invalidité attribuées au mal de dos dans le monde, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 43 millions d'années vécues avec une invalidité en 1990. Les résultats ont montré que les facteurs professionnels et ergonomiques, qui étaient les principaux responsables de l’invalidité liée à la lombalgie en 1990, ont diminué de 12 % au niveau mondial. De même, l'impact du tabagisme sur le mal a baissé de 21 %, probablement en raison de la généralisation des mesures antitabac et des initiatives de santé publique.

L’IMC élevé est devenu le principal facteur de risque de mal de dos notamment chez les femmes

En revanche, l'IMC élevé est devenu un facteur de plus en plus important de l’invalidité liée à la lombalgie. Entre 1990 et 2021, le nombre d’années vécues avec une invalidité due à une lombalgie liée à l'IMC a augmenté de 65 %, en particulier dans les régions à revenu élevé.

Dans les pays à indice sociodémographique élevé, un IMC élevé a dépassé les risques professionnels en tant que principal facteur d’invalidité liée à la lombalgie chez les femmes en 2012. Dans les régions à indice sociodémographique faible, les facteurs professionnels sont restés les plus importants dans d’invalidité liée aux douleurs dorsales. Toutefois, l'impact de l'obésité dans ces régions a considérablement augmenté, avec une hausse de 308 % des années avec une invalidité liée à la lombalgie attribuée à un IMC élevé depuis 1990.

"Les stratégies et politiques locales et mondiales doivent de toute urgence prendre en compte la gestion des facteurs de risque modifiables liés au mode de vie, à savoir les facteurs de risque professionnels/ergonomiques, comportementaux (tabagisme) et surtout métaboliques (IMC élevé), afin de s'attaquer au fardeau mondial croissant associé à la lombalgie", ont conclu les chercheurs.