Sommeil : les interruptions constantes exposent les jeunes mamans à des problèmes de santé

L'ESSENTIEL Entre la 2ème et la 7ème semaine post-partum, la durée quotidienne du sommeil des jeunes mamans a augmenté pour atteindre 6,7 heures.

En revanche, la durée quotidienne de sommeil ininterrompu est restée faible, plus précisément à 3,2 heures.

Les résultats identifient la discontinuité du sommeil comme un facteur de risque potentiel et une cible d'intervention pour la dépression post-partum et d'autres problèmes de santé liés au post-partum.

"Le sommeil maternel est perturbé pendant la période post-partum, mais la nature et la gravité de la perturbation du sommeil n'ont pas été suffisamment documentées. Les recherches sur la durée du sommeil n'ont fait état que d'une perte de sommeil modeste au-delà de la première semaine suivant l'accouchement, ce qui fait que les femmes qui accouchent pour la première fois sont mal préparées au type de perturbation du sommeil auquel elles doivent s'attendre", selon des chercheurs de l’université de l’État de Washington (États-Unis). Ainsi, dans une récente étude, ils ont voulu analyser le sommeil des jeunes mamans au cours des 13 premières semaines du post-partum.

La durée totale de sommeil revient progressivement à son niveau d'avant la grossesse

Pour mener à bien les travaux, parus dans la revue Sleep, l’équipe a recruté 41 femmes, âgées de 26 à 43 ans, qui sont devenues mères pour la première fois. Elles ont fourni les données de sommeil de leurs appareils portables pendant une année entière avant l'accouchement et jusqu'à la fin de la première année suivant la naissance de leur enfant. Les informations sur le sommeil ont été analysées par tranches de 5 minutes, en utilisant des périodes de sommeil et de veille consécutives de plus 10 minutes comme critères pour le début et le décalage des périodes de sommeil.

Les résultats ont montré que la durée moyenne de sommeil quotidienne des jeunes mères était de 4,4 heures pendant la première semaine suivant l’accouchement, contre 7,8 heures avant la grossesse. Leur plus longue période de sommeil ininterrompu est également passée de 5,6 heures avant la grossesse à 2,2 heures la première semaine suivant l’accouchement. Près d’un tiers des participantes (31,7 %) ont passé plus de 24 heures sans dormir la première semaine avec un nouveau-né.

La discontinuité du sommeil demeure un problème pour les jeunes mamans

La durée quotidienne du sommeil des jeunes mamans a augmenté pour atteindre 6,7 heures entre la 2ème et la 7ème semaine du post-partum, et 7,3 heures entre la 8ème et la 13ème semaine. « Cependant, leur plus longue période de sommeil ininterrompu est restée significativement inférieure aux niveaux d'avant la grossesse, soit 3,2 heures entre la 2ème et la 7ème semaine et 4,1 heures entre la 8ème et la 13ème semaine. "Ces travaux sont fondamentaux pour notre compréhension du sommeil post-partum. Ce n'est pas le manque de sommeil, mais plutôt l'absence de sommeil ininterrompu qui constitue le principal défi pour les jeunes mères. (…) Plutôt que d’encourager simplement les mères à faire la sieste quand le bébé dort, nos résultats montrent que les mères bénéficieraient davantage de stratégies qui protègent les opportunités de sommeil ininterrompu", ont conclu les auteurs.