À 56 ans, Karine Le Marchand lève le pied pour des raisons de santé

L'ESSENTIEL Karine Le Marchand va devoir suivre un traitement de fond pour soigner ses problèmes de santé pendant un an et demi.

Un check-up complet de santé a montré qu’elle avait un taux de cholestérol "un peu dangereux".

À 56 ans, l’animatrice star de L’amour est dans le pré et La France a un incroyable talent va ralentir son rythme de travail.

Pendant un an et demi, Karine Le Marchand va devoir suivre un traitement de fond pour soigner ses problèmes de santé. De mauvais résultats à un check-up complet l’ont décidé : à 56 ans, l’animatrice star de L’amour est dans le pré et La France a un incroyable talent va ralentir le rythme.

Un taux de cholestérol "un peu dangereux"

"La moitié de cette valise est pleine des médicaments que m'a donnés le médecin, expliquait Karine Le Marchand dans un post Instagram publié le 12 juillet dernier, dont les propos ont été rapportés par Télé-loisirs. Je vous raconterai quand je me poserai parce que là j'ai encore un tournage mais ça ne va pas du tout. J'ai plein de trucs à faire, j'ai un an et demi de traitement, j'ai plein d'aliments que je dois supprimer, je suis dégoûtée, ça ne va pas du tout".

Karine Le Marchand souffre d’une fatigue chronique, de troubles du sommeil et d’intolérances alimentaires. "Je suis quelqu'un qui veut ralentir le temps qui passe, je n'ai absolument pas de problème à l'avouer, et je sentais bien que j'étais fatiguée, je pense que j'ai des petites intolérances, je ne dors pas hyper bien... Je me réveille plusieurs fois la nuit, ce n'est pas normal”, avait-elle expliqué. Mais son bilan de santé a révélé un problème plus inquiétant : un taux de cholestérol "un peu dangereux".

L'importance d'une alimentation saine

Le cholestérol est un lipide essentiel à l’organisme qui circule librement dans le sang. Deux protéines sont responsables de son transport dans l’organisme : les lipoprotéines de haute densité (HDL), qui correspondent au bon cholestérol, et les lipoprotéines de faible densité (LDL), pour le mauvais cholestérol.

Les HDL empêchent la formation de plaques sur la paroi des artères et apportent au foie le surplus de cholestérol accumulé dans les organes pour qu’il soit éliminé. En revanche, les LDL distribuent l’excès de cholestérol aux différents organes, ce qui favorise le dépôt lipidique sur la paroi des artères et donc l’apparition de plaques. Les complications de l’excès de cholestérol peuvent être graves, selon le Vidal : angine de poitrine, infarctus du myocarde, vertiges, troubles du langage ou encore accident vasculaire cérébral.

Pour limiter le taux de mauvais cholestérol dans le sang, il est important de faire attention à son alimentation, notamment de réduire la consommation de charcuterie, de fromages, de beurre, de cake, de gâteaux, etc.

Un traitement pendant un an et demi

Pendant six mois, Karine Le Marchand va s’astreindre à des restrictions alimentaires qui incluent notamment le fromage de chèvre, le jaune d’oeuf, le parmesan ou encore le citron. Son médecin lui a aussi prescrit des "compléments alimentaires à vie" ainsi qu’un traitement à prendre pendant un an et demi.

"L'extérieur est pas mal encore mais alors l'intérieur... C'est tout pourri, il faut tout reprendre à zéro”, avait-elle indiqué tout en se voulant rassurante : "Je n'ai pas de problème de santé donc ne soyez pas affolés".