Diagnostiqué pour une gastro, le bébé avait… avalé une pile bouton !

L'ESSENTIEL Madeline Dunn a emmené son fils de 18 mois à l'hôpital, car il se tordait de douleur. Les médecins ont diagnostiqué une gastro-entérite.

La maman a insisté pour qu'une radio soit réalisée. Elle a révélé que le bébé avait avalé une pile bouton et que son œsophage avait été brûlé puis troué par l'objet étranger.

Chaque année, plus de 1.000 enfants avalent une pile-bouton par accident en France. Les conséquences peuvent être graves.

Madeline Dunn, maman de jumeaux de 18 mois, a sûrement sauvé la vie de l’un de ses deux garçons, Kai, en insistant pour qu’il fasse une radio alors qu'ils étaient à l'hôpital en raison des cris de douleur de l'enfant. En effet, alors que les médecins lui assuraient qu’il avait une simple gastro-entérite, l’examen souhaité par la jeune femme de 26 ans a révélé que son bébé avait une pile bouton dans son œsophage.

Le bébé avait avalé une pile bouton : "quelque chose dans mes tripes m'a dit de faire cette radiographie"

Madeline, qui réside au Texas, se souvient du jour où sa vie de famille aurait pu basculer dans les pages du journal The Mirror. "Ils [les médecins] avaient initialement pensé qu'il s'agissait d’une gastro-entérite. J'ai dit aux médecins que j'avais peur qu'ils [les jumeaux] avalent quelque chose qu'ils ne sont pas censés, alors j'ai demandé s'il était possible de faire une radiographie. Ils ont dit qu'ils pouvaient en faire une pour que je me sente mieux."

Mais les images de l’examen étaient loin d’être rassurantes. Elles ont révélé la présence d’une pile bouton et un œsophage brûlé par les substances toxiques libérées par le petit objet. Des examens complémentaires ont montré que l’organe qui relie le pharynx et l’estomac, avait été troué par le corps étranger. Le bébé de 18 mois avait besoin d’une opération d’urgence pour être sauvé.

La jeune maman assure qu’elle ne savait pas que Kai avait une pile dans son système digestif, ni même où il l’a trouvée. "Je ne savais pas qu'il avait avalé une pile bouton, mais quelque chose dans mes tripes m'a dit de faire cette radiographie. Les médecins m'ont dit quand ils l'ont ramené de la chirurgie que j'avais sauvé la vie de mon bébé en faisant cela."

Après cette mésaventure, Madeline veut sensibiliser les parents aux dangers de l’ingestion de pile-bouton par les tout-petits. "Malheureusement, il y a eu beaucoup de décès dus aux piles bouton, en particulier chez les jeunes enfants."

Ingestion de pile-bouton : plus de 1.000 cas par an en France

En effet, ces piles plates – utilisées dans de nombreux objets comme des jouets, des télécommandes, des clés, des thermomètres, etc – sont à l'origine de nombreux accidents. En France, on dénombre plus de 1.000 cas d’ingestion de pile-bouton chez les enfants, majoritairement des petits de moins de 5 ans.

"L’ingestion d’une pile-bouton représente un danger grave, car elle peut se bloquer dans l’œsophage. Elle entraîne alors dès les 2 premières heures la formation de brûlures internes œsophagiennes très profondes dues à la libération de substances toxiques, et pouvant aboutir au décès", prévient l’ANSES sur son site.

En cas d’ingestion, même supposée, il est important d'agir vite. Il faut ainsi :