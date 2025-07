Pour faire plus d’exercice physique, couchez-vous tôt !

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont découvert que les habitudes de sommeil sont liées à l'activité physique du lendemain.

Les personnes qui se couchent tôt, étaient plus actives physiquement le lendemain que les autres.

Pour les auteurs de l'étude, il serait intéressant de promouvoir un bon sommeil et l'activité physique ensemble lors des campagnes de santé.

Prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur, aller chercher le pain à pied, jardiner, faire le ménage… les experts ne manquent d'astuces pour vous faire bouger davantage, et ainsi lutter contre la sédentarité et l’obésité. Mais si finalement, le meilleur conseil pour être plus actif était de se coucher tôt ?

C’est ce que laisse penser une nouvelle étude de l’université Monash, parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) le 30 juin 2025.

Les couche-tôt font jusqu’à 30 min d'activité physique par jour en plus

Pour déterminer l’impact du sommeil sur l’exercice, les chercheurs ont suivi près de 20 000 participants pendant un an. Tous les volontaires ont été équipés d’un dispositif biométrique qui mesurait leur sommeil et leurs activités physiques. Près de six millions de nuits de données ont ainsi été enregistrées.

Résultat : les personnes qui se couchaient plus tôt étaient plus actives physiquement. Par exemple, celles qui se couchaient habituellement vers 21 h pratiquaient environ 30 minutes d'activité physique modérée à intense de plus chaque jour que celles qui s’endormaient souvent jusqu'à 1 h du matin.

Les couche-tôt étaient aussi plus actifs que ceux qui se mettaient au lit à 23 heures (l’heure moyenne du coucher pour l’ensemble de l’échantillon). Ils affichaient généralement près de 15 minutes supplémentaires d’activité physique quotidienne modérée à vigoureuse.

Autre constat : ce n’est pas uniquement une question de style de vie. Les chercheurs ont constaté que lorsque les oiseaux de nuit se couchaient plus tôt qu’à leur habitude, tout en bénéficiant d'un temps de sommeil normal, ils affichaient aussi des niveaux d'activité physique les plus élevés le lendemain.

Santé : il serait bénéfique de promouvoir sommeil et activité physique ensemble

Pour les chercheurs, ces résultats devraient inciter les instances publiques ainsi que les professionnels de la santé à revoir leur méthode de prévention. "Plutôt que de simplement promouvoir le sommeil et l'activité physique séparément, les campagnes de santé pourraient encourager un coucher plus tôt pour favoriser naturellement un mode de vie plus actif. Une approche holistique qui reconnaît l'interaction de ces deux comportements essentiels pourrait conduire à de meilleurs résultats pour la santé individuelle et collective", souligne le Dr Josh Leota, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.

Le lien entre l’heure du coucher et la quantité d'activité physique a été confirmé par une autre étude ayant suivi 6.000 participants d’un programme de recherche. Baptisé All of Us Research Program, il utilise les données d’une appli de suivi d’activités quotidiennes couplée à des montres connectées. "Nos résultats sont cohérents entre différentes populations et montrent que si vous pouvez vous coucher plus tôt que d’habitude tout en conservant la même durée de sommeil, vous serez plus susceptible d’augmenter votre activité physique le lendemain", indique le Dr Elise Facer-Childs, responsable de ces travaux.