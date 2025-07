Mon test IST : comment marche ce kit de dépistage gratuit pour les 18-25 ans ?

L'ESSENTIEL Depuis le 1er juillet, l’Assurance Maladie propose gratuitement un kit de dépistage des IST par auto-prélèvement aux 18-25 ans.

Dans un premier temps disponible uniquement pour les femmes, le kit sera disponible pour les hommes au cours du 2nd semestre.

Le nombre de cas de gonorrhées entre 2021 et 2023 a grimpé de 59 % chez les hommes et de 46 % chez les femmes.

Face à l'importante recrudescence des cas d’infections à Chlamydia et à gonocoque depuis 2021, l’Assurance Maladie propose gratuitement son dispositif de dépistage sans ordonnance des infections sexuellement transmissibles (IST) baptisé Mon test IST pour les 18-25 ans.

Chlamydia, gonorrhée : un auto-test gratuit pour les moins de 26 ans

Le kit de dépistage des IST, proposé sur le site mon-test-ist, est dans un premier temps disponible uniquement pour les jeunes femmes ayant entre 18 et 25 ans. L’offre sera étendue aux hommes du même âge au cours du 2nd semestre.

"La commande en ligne de ce kit s’effectue facilement en cinq minutes seulement, le temps de compléter un court questionnaire, assure l’Assurance Maladie dans un communiqué. Cette commande est totalement gratuite". Face à d’éventuelles tentatives d’hameçonnage, l'organisme rappelle que les coordonnées bancaires ne sont jamais demandés par ces services.

Le test est livré à l’adresse indiquée, sous enveloppe neutre, dans un délai moyen de sept jours ouvrés. Il permet de détecter les infections à Chlamydia et à gonocoque, deux maladies sexuellement transmissibles en forte recrudescence. En effet, le nombre de cas de gonorrhées entre 2021 et 2023 a grimpé de 59 % chez les hommes et de +46 % chez les femmes. Une hausse de 10 % a aussi été observée pour les chlamydioses, mais uniquement chez les hommes.

Mon test IST : Comment effectuer l’auto-prélèvement ?

Le kit de dépistage à domicile des IST est accompagné d’un mode d’emploi Par ailleurs, un QR code dirige vers un tutoriel vidéo. L’auto-prélèvement s’effectue grâce à un écouvillon vaginal pour les femmes ou un recueil d’urines pour les hommes. Il doit ensuite être remis dans son tube, avant de déposer ce dernier dans un sachet de protection, lui-même à glisser dans une enveloppe préaffranchie.

Il faut ensuite compléter un bon de demande d’examens avec la date et l’heure de réalisation de l’auto-prélèvement et le retourner au laboratoire.

Il faut une quinzaine de minutes pour effectuer l’ensemble des étapes du test.

"Le jeune est prévenu de la disponibilité de ses résultats par SMS sous cinq jours ouvrés ; il peut les consulter sur le site mesanalyses.fr. Ce procédé garantit la sécurité et la confidentialité des informations", explique l’Assurance Maladie.

L’organisme ajoute que ce type de dispositif a déjà démontré son efficacité lors d’une expérimentation menée en 2012, baptisée Chlamyweb. "L’envoi d’un kit d’auto-prélèvement a multiplié par 3,4 le recours au dépistage de Chlamydiae chez les jeunes comparé à une orientation vers le système de soins (médecins généralistes, gynécologues, centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, etc.)."

Le kit d’auto-dépistage gratuit n’est pas la seule mesure prise pour encourager le dépistage des IST. Depuis le 1er septembre 2024, il est possible de demander en laboratoire de biologie médicale un dépistage sans ordonnance ni rendez-vous pour quatre IST en plus du VIH : gonorrhée, chlamydiose, hépatite B et syphilis. Il est gratuit pour les moins de 26 ans. Au-delà de 26 ans, seul le dépistage du VIH est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Pour les quatre autres IST, le coût est partagé entre la sécurité sociale (60 %) et la complémentaire santé (40 %).