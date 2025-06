Santé mentale des enfants : l’exercice soulage l’anxiété et la dépression

L'ESSENTIEL Avoir une activité physique régulière réduit les symptômes de dépression et d'anxiété chez les enfants.

Les améliorations les plus importantes des troubles ont été observées lors des programmes d’une durée inférieure à 12 semaines.

Pour les chercheurs, leurs résultats confirment l'importance de l'exercice physique pour la santé mentale des jeunes.

La dépression et l’anxiété ne sont pas uniquement des troubles d’adultes. Les enfants peuvent aussi en être victimes. Et selon une nouvelle étude de l'université d'Australie-Méridionale, encourager les jeunes à avoir une activité physique régulière est un moyen efficace de réduire leurs difficultés psychiques.

Les résultats ont été détaillés dans la revue dans la revue Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Dépression, anxiété : l’activité physique améliore les symptômes

Pour déterminer l’impact de l’activité physique sur la santé mentale des enfants, les chercheurs ont passé au crible 375 essais cliniques sur cette thématique. Cela représente plus de 38.000 jeunes. Les scientifiques ont ainsi constaté que la participation des enfants à des programmes d'exercices améliorait leurs symptômes de dépression et d'anxiété.

Plus précisément, les exercices de résistance de faible intensité, comme la gymnastique, aidaient à lutter contre l’anxiété. Les signes de dépression étaient, pour leur part, réduits via un entraînement d’intensité modérée, en mode mixte et en résistance, y compris des circuits combinant des programmes d’aérobic et de musculation. Les programmes d’une durée de moins de trois mois se révélaient particulièrement efficaces.

"Les améliorations les plus importantes des symptômes de dépression ont été observées dans les programmes d’une durée inférieure à 12 semaines, ce qui suggère que les bénéfices peuvent apparaître relativement rapidement, en particulier pour les enfants âgés de 12 ans et plus", précisent les auteurs dans leur communiqué.

"Il est important de noter que cela démontre que l’exercice est une intervention efficace et accessible sur le mode de vie qui peut améliorer immédiatement les problèmes de santé mentale chez les enfants, sans avoir recours au préalable aux médicaments", ajoute le chercheur principal, le Dr Ben Singh de l'UniSA.

Santé mentale des jeunes : augmenter l’activité physique pour aller mieux

Pour les scientifiques qui ont travaillé sur cette étude, il est essentiel d’augmenter les opportunités d’activité physique des jeunes.

"L’exercice devrait être un élément essentiel des soins de santé mentale pour les enfants et les adolescents, que ce soit à l’école, dans la communauté ou en milieu clinique", estime Carol Maher, chercheuse principale à l'UniSA. "Les programmes courts et structurés qui incluent un entraînement musculaire ou un mélange d’activités semblent particulièrement prometteurs, mais le simple fait de faire de l’exercice, même pendant de courtes périodes, apportera des avantages."

Par ailleurs, elle assure que ce type d’intervention ne demande pas de dépenses excessives. "Et pour les parents, rassurez-vous : vous n'avez certainement pas besoin de débourser de l'argent pour un abonnement à une salle de sport ou un programme d'entraînement. Les activités ludiques, les jeux et le sport sont toutes des formes de mouvement précieuses qui peuvent favoriser le bien-être mental."